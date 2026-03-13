Izbo suprugu jer ga je htjela ostaviti pa je zakopao u dvorištu, pomogla mu tetka

Alireza Askari ubio je svoju otuđenu suprugu Pariu Veisi nekoliko dana nakon što je prekinula njihovu vezu. Tijelo 37-godišnje Veisi otkriveno je u improviziranoj grobnici u dvorištu njezina supruga Alireze Askarija u Cardiffu. Izbo ju je nožem u vrat i gornji dio prsa, izvještava Wales Online. Do stravičnog otkrića došlo je nakon što je njezina obitelj prijavila nestanak. Tijelo je pronađeno četiri dana nakon što je posljednji put viđena kako automobilom odlazi s posla.

Askari (42) iz Foster Drivea u Penylanu isprva se izjasnio krivim samo za ubojstvo iz nehaja i sprječavanje zakonitog i pristojnog pokopa tijela. Kasnije je priznao ubojstvo. Njegova teta, Maryam Delavary (48) iz White Cityja u Londonu, priznala je krivnju za ometanje pravde. U danima nakon što je Veisi ubijena u zimskom vrtu kuće na Foster Driveu, Delavary je pomogla svom nećaku da ukloni dokaze i iskopa rupu u vrtu za njezino tijelo.

Maryam Delavary osuđena je na pet godina i šest mjeseci zatvora. Askari je dobio 26 godina. Par je pokopao Veisi u dijelu vrta koji je prije bio ribnjak. Prekrili su tijelo zemljom na koju su posadili cvijeće i ukrasili betonskim pločama za terasu. Svjedok koji je bio u blizini kuće u vrijeme ubojstva, 12. travnja prošle godine oko 16.30 sati, čuo je vrisak "kao iz horor filma".

Sutkinja nije povjerovala u obranu

Veisi je otišla u kuću na Foster Driveu nakon telefonskog poziva sa svojim otuđenim suprugom. Ubrzo nakon njezina dolaska, ubio ju je jednim od četiri kuhinjska noža koje je ranije tog dana kupio u Tescu. Tužitelj William Hughes rekao je da na njezinom tijelu nije bilo obrambenih ozljeda, sugerirajući da ju je napad "potpuno iznenadio". Veisi se iselila iz nekretnine dva tjedna prije ubojstva. Unajmila je kuću i radila kao frizerka. Policija je u njegovom telefonu pronašla poruke s drugom ženom pa je moguće da ga je zbog toga ostavila.

Nekoliko minuta nakon napada, Askari je nazvao Delavary, koja je bila u svom stanu u Londonu, ali je dojurila taksijem na nećakov poziv kako bi mu pomogla prikriti zločin. Iste večeri poslao je poruku Velsinom šefu u kojoj je napisao da se vraća u Iran na mjesec ili dva zbog medicinskog problema. Preparkirao je njezin automobil. Askarijev odvjetnik Adam Sharp rekao je sudu da njegov klijent "nije imao jasno obrazloženje ili motiv" te da je njegova mentalna bolest bila "faktor koji je doprinio" napadu. Sutkinja nije povjerovala u to.

"Njegova supruga se uselila u stan manje od dva tjedna ranije, a vi ne mislite da je to obrazloženje? Mislila bih da je to samo po sebi očito... On bi je očito radije ubio nego da ga ona ostavi", rekla je. Odvjetnik od Delavary tvrdio je da je njegova klijentica 20 godina bila žrtva obiteljskog nasilja od strane bivšeg supruga te da se potom našla u "službi dominantnog nećaka". Tvrdila je da joj je nećak rekao: "Ako ikome kažeš, spavat ćeš pored nje". Sutkinja nije povjerovala ni u tu priču pogotovo kada je čula kako je Delavary vikala nećaku da "začepi" na perzijskom jeziku za vrijeme policijskog ispitivanja.

