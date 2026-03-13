Tko je Sofija koja je ispala iz 'Gospodina Savršenog'? Dolazi iz Beograda, a znamo koje je struke

Studentica informacijskih sustava iz Beograda, Sofija, jedna je od posljednjih kandidatkinja koje su napustile show 'Gospodin Savršeni'. Na posljednjoj ceremoniji, ružu joj nisu dodijelili ni Petar ni Karlo, čime je završila njezina avantura u showu.

Sofija je priznala da je donekle očekivala takav rasplet, no oproštaj joj nije bio nimalo lak. Show je napustila u suzama, ali s porukom da vjeruje kako je prava ljubav ipak čeka izvan kamera. „Odlazim odavde tužna, ali i sretna. Vjerujem da me moj Gospodin Savršeni čeka vani i da ću biti sretna, bilo da ga ima ili nema“, rekla je.

Na odlasku se obratila i dvojici kandidata, istaknuvši kako smatra da joj nisu dali dovoljno prilike da je bolje upoznaju. „Momci, mislim da mi niste dali priliku da me bolje upoznate. Karlo, znam da sam ti ukrala spoj i žao mi je zbog toga. Kvalitetni ste dečki, različiti, ali opet nekako slični“, poručila je prije nego što ih je zagrlila na oproštaju.

Ipak, Karlo je nakon njezina odlaska priznao da mu je žao što Sofija napušta show, ali je dodao kako između njih ne vidi potencijal za nešto više od prijateljstva.