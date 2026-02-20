Vijest koja je šokirala svijet! Objavljena fotografija bivšeg princa Andrewa nakon što je uhićen

Jučer je Britance, ali i čitav svijet šokirala vijest o uhićenju bivšeg princa Andrewa, mlađeg brata kralja Charlesa koji je zbog upletenosti u skandal s Jeffreyjem Epsteinom već neko vrijeme u fokusu javnosti.

66-godišnjeg princa uhitili su na njegovom imanju Sandringham u četvrtak u 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, a onda ga odveli na ispitivanje u policijsku postaju Aylsham, udaljenu 55 minuta, izvijestili su svjetski mediji.

Foto: Bav Media/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Kako je riječ o bratu kralja, bivšem princu, ali i članu kraljevske obitelji koji je još uvijek osmi u redu za prijestolje, mnoge zanima kako je zapravo izgledao boravak Andrewa u policiji, je li ipak dobio "kraljevski tretman" te kako su ga tretirali policijski dužnosnici.

Nema više ispijanja čaja u porculanskoj šalici

Policija je objasnila kako je Andrew uhićen zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, a zatim su ga odveli na stranu, pročitali mu njegova prava te ga uputili da spremi stvari za odlazak u policijsku postaju.

U 8:54 ujutro odvezen je na ispitivanje, a paparazzi su ga fotografirali kako sjedi sam na stražnjem sjedalu neoznačenog policijskog Volva XC90, ispred kojeg se nalazio Range Rover norfolške policije, dok je straga bio još jedan automobil s njegovim tjelohraniteljima.

Po dolasku u policijsku stanicu, pregledan je kako bi se utvrdilo je li mentalno i fizički sposoban za pritvor i ispitivanje.

Kao i svim ostalim privedenim osumljičenicima, policijski su mu dužnosnici uzeli uzorak sline, prstiju, a zatim je uslijedilo i fotografiranje kakvo često vidimo i u filmovima.

Foto: Geoffrey Swaine/Avalon/Profimedia

Također, dopustili su mu da obavi jedan poziv, a on ga je navodno uputio svom odvjetniku koji je zatim stigao na ispitivanje.

Kako je objasnio umirovljeni glavni inspektor Mick Neville za britanski The Sun, za očekivati je da je kraljev brat ipak uz sebe imao tjelohranitelja u privatnoj sobi, sve dok ne stigne njegov odvjetnik. Međutim, sumnja da je policija Andrewu pružila ikakav povlašteni tretman.

"Sumnjam da mu je policija dala čaj u šalici od koštanog porculana, a hrana podgrijana u mikrovalnoj pećnici u pritvorskim centrima praktički je nejestiva. To je izvanredan pad", komentirao je Neville zaključivši kako će se Andrew morati naviknuti na nešto drugačije uvjete od onih u kraljevskim rezidencijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Politička analitičarka o uhićenju princa Andrewa: 'To nisu sitnice. Ovo je jedna velika neugodnost'