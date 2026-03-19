Finska je već devet godina najsretnija, a evo na kojem je mjestu Hrvatska

Finska je devetu godinu zaredom rangirana kao zemlja s najsretnijim stanovništvom na svijetu, prema Svjetskom izvješću o sreći objavljenom u četvrtak. Nordijske zemlje i dalje dominiraju ljestvicom: Island, Danska i Švedska također su među prvih pet.

Kostarika je jedina zemlja među vodećima koja nije nordijska, a zauzela je četvrto mjesto. Norveška, Nizozemska, Izrael, Luksemburg i Švicarska nastavljaju niz od šestog do desetog mjesta.

Njemačka je poboljšala svoju poziciju pa je sada na 17., za razliku od 22. mjesta prošle godine. Time se pozicionirala ispred Austrije, koja je pala dva mjesta i sada je na 19. mjestu. Sjedinjene Američke Države su se neznatno popele i sada su na 23. za razliku od prošlogodišnjeg 24. mjesta. Popis uključuje 147 zemalja, a Afganistan je posljednji.

Hrvatska na 70. mjestu

Izvješće se objavljuje svake godine oko Međunarodnog dana sreće 20. ožujka, a sastavlja ga interdisciplinarni tim pod vodstvom Centra za istraživanje blagostanja Sveučilišta u Oxfordu.

Ono procjenjuje zadovoljstvo životom ljudi i percipiranu kvalitetu života diljem svijeta, na temelju čimbenika koji uključuju ekonomske rezultate, zdravlje, slobodu, velikodušnost i percepciju korupcije.

Hrvatska je na 70. mjestu, dok je susjedna Slovenija na 18. Od zemalja u regiji jugoistične Europe najbolje stoji Kosovo koje je na 16. poziciji. Srbija je na 30., BiH na 47. mjestu, a Makedonija na 87. mjestu ljestvice sreće.

