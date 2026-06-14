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LIGA PRVAKA /

Matej Mandić briljirao i odveo Magdeburg do trećeg mjesta

Matej Mandić briljirao i odveo Magdeburg do trećeg mjesta
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Foto: Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt/imago sportfotodienst/Profimedia

Mandić je završio dvoboj s 13 obrana (13/39), a strijelce Magdeburga su sa po šest pogodaka predvodili Claar i Lagergren

14.6.2026.
18:43
Hina
Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt/imago sportfotodienst/Profimedia
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Rukometaši njemačkog Magdeburga, koji su branili naslov pobjednika Lige prvaka, u nedjelju su na završnom turniru u Koelnu svladali danski Aalborg s 32-26 (17-11) i time osvojili treće mjesto.

Važnu ulogu u ovoj pobjedi imao je hrvatski reprezentativni vratar Matej Mandić koji je završio dvoboj s 13 obrana (13/39), a strijelce Magdeburga su sa po šest pogodaka predvodili Felix Claar i Albin Lagergren.

Najbolji strijelac Aalborga bio je Mads Hoxer, također sa šest golova.

Od 18 sati će se za naslov europskog prvaka boriti rukometaši Barcelone i berlinskog Fuechsea.

Matej MandićMagdeburg
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