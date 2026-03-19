Otac monstrum pokušao ubiti kćer (3) otrovom za miševe: Složio je smrtonosnu dozu...

Regionalni sud u njemačkom Landshutu nepravomoćno je osudio 28-godišnjeg Afganistanca na osam godina zatvora zbog pokušaja ubojstva svoje trogodišnje kćeri, teški napad i zlostavljanje osobe povjerene na skrb.

Sud je utvrdio da je otac E.G. dao djevojčici da proguta kapsulu napravljenu od prozirne folije i ispunjenu otrovom za miševe krajem 2024. godine.

Trag njegovog DNK-a pronađen je unutar kapsule.

Doza otrova je bila precizna - količina je bila dovoljna da bude smrtonosna za dijete, prenosi Bild.

Tijekom suđenja otkriveno je da je 28-godišnjak ranije istraživao metode ubijanja otrovom. Državno odvjetništvo objavilo je da je nakon zločina, djevojčicu vratio bivšoj partnerici u pokušaju da krivnju prebaci na nju.

Djevojčica sve ispričala majci

Međutim, djevojčica je povratila kapsulu koja je, nasreću, bila netaknuta. Majka je pozvala hitnu pomoć te je djevojčica preživjela.

Obrana je na suđenju pokušala dokazati da je majka sve inscenirala, ali sudac u to nije povjerovao. I sama je djevojčica priznala da joj je otac nešto stavio u usta, nakon čega je završila u bolnici.

Sudac je uvjeren da je 28-godišnjak namjeravao ubiti svoje dijete i da je djelovao s kriminalnom namjerom. No, za razliku od tužiteljstva, nije utvrdio da je ubojstvo bilo motivirano pohlepom iako se prvotno sumnjalo da je na taj način pokušao izbjeći plaćanje alimentacije.

Na kraju je dobio osam godina zatvora, a obrana je najavila žalbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Otrovna srebrena napuhača opet ulovljena kod Splita: Stručnjaci objasnili zašto je tako opasna