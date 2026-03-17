Skovala podli plan i ubila supruga da bi naslijedila bogatstvo: 'Erick je morao umrijeti'

Amerikanka Kouri Richins (35), majka troje djece koja je napisala dječju knjigu o tuzi nakon smrti svog supruga, proglašena je krivom za njegovo ubojstvo. Proglašena je krivom i za pokušaj ubojstva, dvije točke optužnice za krivotvorenje zahtjeva za osiguranje, piše Metro.co.uk.

Tužitelji su tvrdili da je Richins provela složenu shemu kako bi otrovala svog supruga, Erica Richinsa (39), i naslijedila više od 4 milijuna dolara. Duboko u dugovima, optuženica je otvorila police životnog osiguranja u vrijednosti od 2 milijuna dolara na svog supruga bez njegova znanja. Porota je vijećala samo tri sata, a Richins je imala pognutu glavu dok je slušala presudu.

Eric je pronađen mrtav u Kamasu, Utah, rano ujutro 4. ožujka 2022. godine. Tužitelji su rekli da je Kouri Richins ubacila drogu u koktel dok su sjedili ispred svoje kuće i slavili sklapanje posla s nekretninama. Obdukcija je pokazala da je Eric u svom organizmu imao pet puta veću smrtonosnu dozu fentanila - snažnog sintetičkog opioida koji se često koristi kao anestetik.

'Jesi li sa mnom?'

Godinu dana nakon njegove smrti, Richins je objavila dječju knjigu "Jesi li sa mnom?" kako bi pomogla svojim sinovima da prebrode smrt oca. Govoreći tada za lokalnu televiziju rekla je da joj je trebala distrakcija. Richins je pokušala ubiti svog supruga i ranije, na Valentinovo. Otrovala je njegov sendvič. Eric se teško razbolio nakon večere. Dobio je osip po cijelom tijelu, ali se spasio EpiPenom i antihistaminikom koje je uzeo od sina.

Richins je kupila tablete fentanila u vrijednosti od 900 dolara, a kasnije je kupila još od kućne pomoćnice. Zamolila je kućnu pomoćnicu Carmen Lauber za "stvari Michaela Jacksona". Pjevača je 2009. godine ubio njegov liječnik injekcijom snažnog anestetika, propofola, i lijeka protiv anksioznosti lorazepama.

Analiza je pokazala da je Richins guglala o zatvoru za žene u Utahu, te može li policija otkriti izbrisane poruke na iPhoneu, ako je netko otrovan, što piše na smrtovnici, koliko dugo osiguravajuća društva plaćaju i što je smrtonosni fetanil. Richins je bila u dugu od 4,5 milijuna dolara i nakon ubojstva planirala je provesti ostatak života s drugim muškarcem s kojim je imala aferu.

Eric je morao umrijeti

Međutim, nije znala da je Eric, koji je vodio posao klesanja kamena, potajno većinu svoje imovine prebacio na svoju sestru.

"Željela je ostaviti Erica Richinsa, ali nije htjela ostaviti njegov novac. Izuzetno ambiciozna osoba smatrala je da postoji jedno rješenje za ovo - Eric je morao umrijeti", rekao je okružni tužitelj okruga Summit, Brad Bloodworth.

Wendy Lewis, koja zastupa Richins, tvrdila je da postoji "razumno objašnjenje". Suprug njezine klijentice, na primjer, rekla je, bio je ovisan o lijekovima protiv bolova. Richins se također suočava s 24 dodatne optužbe za državnu prijevaru u odvojenim slučajevima vezanim uz police životnog osiguranja.

