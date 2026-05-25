Dalić okupio Vatrene, ali jedan detalj oko HNL-ovaca posebno je privukao pažnju

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se uoči završnih priprema za Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Izbornik Zlatko Dalić ovog je ponedjeljka na raspolaganju imao manji broj reprezentativaca, koji su iz Zagreba krenuli prema Rijeci, gdje će reprezentacija odraditi pripreme.

Budući da su neki igrači još tijekom vikenda imali klupske obveze, stožer im je dao nekoliko dana odmora prije priključenja reprezentaciji.

Na prvo okupljanje stigli su Kotarski, Erlić, Vušković, Jakić, Perišić, Kramarić i Matanović, dok su se među prisutnima pojavili i Dominik Livaković te Toni Fruk, iako su i dalje imali obveze u SuperSport HNL-u.

Preostali reprezentativci momčadi će se priključiti u petak, 29. svibnja.