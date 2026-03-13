Cure detalji o napadaču na sveučilištu: Vikao je 'Allahu Akbar', FBi je bio upoznat s prijetnjama

Mohamed Bailor Jalloh ubio je jednu osobu, a drugu ostavio u kritičnom stanju prije nego što su ga studenti u četvrtak savladali. Smrtonosna pucnjava na sveučilištu u Virginiji sada se tretira kao teroristički napad, prema FBI-u. Jalloh je pokrenuo napad na Sveučilištu Old Dominion, ubivši jednu i ranivši još dvije osobe prije nego što ga je skupina studenata savladala i ubila. Istraga je u tijeku kako bi se utvrdilo je li Jalloh djelovao sam ili je nakon puštanja iz zatvora nastavio kontakt s ekstremističkim mrežama, piše Sky News.

Vikao je "Allahu Akbar" prije pucnjave u četvrtak ujutro, rekla je novinarima Dominique Evans, specijalna agentica zadužena za terenski ured FBI-a u Norfolku. Studentske akcije "nesumnjivo su spasile živote uz brzu reakciju policije", rekao je direktor FBI-a Kash Patel u objavi na društvenim mrežama, dodajući da se pucnjava istražuje kao teroristički čin. Policija je rekla da su policajci reagirali u roku od 10 minuta nakon što su primili dojave da su ljudi upucani u jednoj od učionica u zgradi poslovne škole sveučilišta.

Rekli su da su ozlijeđene žrtve, koje su obje povezane sa sveučilištem, prevezene u bolnicu nakon pucnjave gdje je jedna bila u kritičnom stanju. Uzrok smrti napadača tek treba utvrditi. Jalloh, rodom iz Sijera Leonea i bivši pripadnik Nacionalne garde Virginije, osuđen je za pružanje materijalne podrške ISIS-u 2016., priopćio je FBI. Dobio je 11-godišnju kaznu, ali je pušten na slobodu u prosincu 2024. U trenutku napada bio je u kućnom pritvoru.

Još 2016. planirao teroristički napad

Sudska izjava pod prisegom opisuje tromjesečnu operaciju 2016. u kojoj je Jalloh rekao da razmišlja o izvođenju napada sličnog pucnjavi u Fort Hoodu 2009. godine, u kojoj je poginulo 13 ljudi. Jalloh je stupio u kontakt s članovima ISIS-a u Africi - od kojih je jedan bio doušnik FBI-a. Kasnije je pokušao kupiti jurišnu pušku AR-15 u trgovini oružjem u Virginiji, ali je odbijen jer nije imao odgovarajuću dokumentaciju.

U izjavi pod prisegom stoji da se vratio sljedeći dan i kupio drugu jurišnu pušku. Puška je onesposobljena prije nego što je Jalloh napustio trgovinu. Uhićen je sljedeći dan. Tužitelji su zatražili 20-godišnju zatvorsku kaznu za Jalloha, napominjući da je više puta pokušao pridružiti se terorističkoj organizaciji i pokušao nabaviti oružje za izvršenje plana ubojstva u SAD-u.

"Okrivljenik je bio potpuno svjestan što radi i posljedica tih djela. Činilo se da su njegove jedine sumnje bile strah da će pokleknuti u kritičnom trenutku. Pretvarajući ideju ove urote u ubojstvo u religijske okvire i sugerirajući da bi ubojstvo pripadnika američke vojske bio put u raj, optuženik je pokazao koliko je snažno predan toj smrtonosnoj ideologiji", rekao je tužitelj. Jalloha je okružni sudac umjesto toga osudio na 11 godina zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li nam propasti turistička sezona zbog napada na Iran? 'Ima rezervacija koje su otkazane'