Tužna priča Natashe Kampush nema kraja: Doživjela težak psihički slom!

Dvadeset godina nakon što je pobjegla iz zatočeništva, Austrijanka Natascha Kampusch (38) doživjela je težak psihički slom. Žena koja je 3096 dana provela kao seksualna robinja poremećenog Wolfganga Priklopila "potpuno je nestala". Imala je samo deset godina kada je oteta.

Obitelj bivše zatočenice Natasche Kampusch otkrila je da je ona "u svom svijetu" jer pati od ozbiljnih zdravstvenih problema. Nataschu je 1998. godine, kada je imala 10 godina, oteo Wolfgang Priklopil dok je išla u školu u Austriji i osam godina je držao kao zatočenicu u tajnoj podrumskoj ćeliji u svojoj kući. Tukao ju je, izgladnjivao i pretvorio u seksualnu robinju prije nego što je pobjegla u kolovozu 2006. godine, piše Daily Mail.

Priklopil, tehničar u to vrijeme u tridesetima koji je živio u majčinoj kući, skočio je pod vlak na obližnjoj stanici nakon što je saznao da je pobjegla. Natascha je napisala knjigu o svojoj otmici, bila je tema filma, pa čak i vodila vlastitu TV talk show u godinama koje su uslijedile. No, njezina obitelj tragično je otkrila da se sada čini kao da je "ponovno u nekoj vrsti zatvora" dok bi trebala slaviti 20. godišnjicu slobode. U novom dokumentarcu, koji je producirala austrijska javna televizija ORF, njezina sestra Claudia Nestelberger priznaje da je "potpuno nestala".

Foto: Profimedia

Kao da je još zatočena

"Svi znaju kako je Natascha prije govorila pred kamerama. To je sada potpuno nestalo. Uglavnom je u svom svijetu. Opet je u nekoj vrsti zatvora. Srceparajuće je i osjećamo se bespomoćno", ispričala je njezina sestra. Prije samo tri godine Natascha je bila pozitivna i puna nade za svoju budućnost. Dizajnirala je vlastitu kolekciju nakita i sudjelovala u izgradnji bolnice u Šri Lanki.

"Provodim puno vremena u prirodi i sa svojim konjem“, rekla je. Ranije opisujući svoje vrijeme u zatočeništvu, Natascha je rekla da je bila držana u podrumu ispod garaže, u prostoriji veličine pet puta pet metara, zvučno izolirana i bez prozora. Priklopil ju je tukao "200 puta tjedno", noću je vezao za krevet i tjerao da čisti polugola.

Hodajući sama u školu 2. ožujka 1998., Natascha se prisjetila kako je primijetila čudnog Priklopila kako čeka kraj svog bijelog kombija.

'Pomislila sam da moram imati hrabrosti proći pored njega'

"Mislila sam da ga ne želim prestići. Pomislila sam 'to je čudno, zašto ova osoba čeka tamo?' Nije imalo smisla. Tada sam htjela prijeći na drugu stranu ceste samo da budem sigurna. Ali onda sam pomislila 'ne, moram to učiniti' kako bi mogla reći: 'U redu, imala si hrabrosti proći pored njega'", prisjetila se u dokumentarcu.

Međutim, dok je prolazila pored njega, Priklopil ju je zgrabio i stavio na stražnje sjedalo vozila prije nego što ju je odveo u svoju kuću, gdje ju je držao u tamnici ispod poda svoje garaže. Kad je postala tinejdžerica, Priklopil bi je ponekad držao gore da spava s njim, ali bi je vezao za krevet kako ne bi mogla pobjeći.

"Činilo se da je mislio da ima pravo kontrolirati me i koristiti nasilje“, rekla je Natascha, koja je sugerirala da je njezin otmičar u tom trenutku zamišljao da su muž i žena. Otmičar ju je upozorio da nema izlaza iz njezine muke, a Priklopil joj je rekao da će je ubiti ako ikada pokuša pobjeći. Njezina majka Brigitta Sirny izvorno je optužena za ubojstvo svog djeteta i priznala je da je "htjela sve prekinuti“ nakon optužbi.

"Privatni istražitelj rekao je da sam je ubila i bacila u jezero. To me još više uzrujalo. Bilo je jako teško proći kroz sve to. Stajala sam vani na balkonu i htjela sam skočiti. Htjela sam sve prekinuti. Hvala Bogu što sam se vratila unutra. Ali onda nisam izašla na balkon tri mjeseca. To je uzrokovalo vrlo duboke rane", ispričala je.

Kupila je kuću u kojoj je bila zatočena

U dokumentarcu "Natascha Kampusch - 3096 dana u zatočeništvu" najpoznatija žrtva otmice ispričala je kako nije sigurna kakve osjećaje gaji prema njemu. Nosila je njegovu fotografiju sa sobom. Sjeća se svakog trenutka jutra otmice. Spalio joj je cipele i rekao "ovo ti više neće trebati". Ona tvrdi da je nije silovao.

Priklopil je nekoliko sati prije smrti priznao poslovnom partneru Ernstu Holzapfelu razloge otmice. Samo je želio djevojku, ali bio je prestidljiv za upoznavanje. Nadao se da će kao glavni lik romana Johna Fowlesa "Kolekcionar" zatočiti djevojku koja će ga s vremenom zavoljeti. Ako je Natascha bila dobra, puštao ju je u kuću dok ne bi netko došao. Čim bi opet ostali sami pričao joj je o gostima. Bio je čistunac. Nosila je plastičnu kapu za kosu dok je nije natjerao da obrije glavu. Nije joj dao da plače da ne bi ostavila DNK dokaze.

"A ako bi zaplakala on bi me počeo daviti. Ukoliko bih negdje ostavila nekakav otisak, glavu mi je gurao pod mlaz vode", prisjetila se. Pobjegla je prvom prilikom iako mnogi misle da je mogla pobjeći i prije. Oprostila mu je jer ne može živjeti s mržnjom. Kupila je i Priklopilovu kuću kako ne bi postao sablastan muzej o izgubljenom djetinjstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak