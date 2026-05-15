Mladić pretučen u Ilici, usred bijela dana su ga izudarali po glavi: Teško je ozlijeđen

Mladić (20) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što su ga nepoznati počinitelji napali u četvrtak poslijepodne u Ilici u Zagrebu.

Incident se odvio oko 15.05 sati, nakon što su napadači prišli 20-godišnjaku u dvorišnom dijelu zgrade. Počeli su ga vrijeđati, a potom i udarati po glavi.

Kriminalističko istraživanje u tijeku

Ozlijeđeni mladić završio je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje su mu liječnici pružili pomoć i utvrdili kako je teško ozlijeđen.

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više detalja napada.