Trump u novom obračunu s novinarima: Jedne optužio za izdaju, a druge prozvao lažovima

Američki predsjednik Donald Trump optužio je medije za "izdaju" tijekom bijesnog ispada u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.

"Vi ste lažnjak, a ljudi poput vas o tome pišu netočno", izderao se Trump na novinara New York Timesa Davida Sangera dok se vraćao u SAD nakon državnog posjeta Kini ovog tjedna, odgovarajući na pitanja o američkom sukobu s Iranom, piše Daily Beast.

"Ostvarili smo potpunu pobjedu, osim u očima ljudi poput vas koji ne pišu istinu", nastavio je Trump nakon što je nabrajao razloge zbog kojih smatra da je sukob, koji je i dalje pod klimavim privremenim primirjem, bio "potpuni" uspjeh.

"Trebali biste pisati istinu. Zapravo mislim da je to što pišete neka vrsta izdaje", rekao je predsjednik, postajući sve vidljivije bijesan. "Vi, New York Times i CNN, rekao bih da ste najgori. Trebali biste znati bolje, znate istinu, profesionalac ste. Urednici vam govore što da pišete, a vi to pišete. Trebali biste se sramiti", nastavio je.

Trump to NYT's David Sanger: "I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. We had a total military victory. I actually think it's sort of treasonous what you write. You should be ashamed of yourself. I actually think it's… pic.twitter.com/QK421YHKtq — Aaron Rupar (@atrupar) May 15, 2026

Drugi novinar potom je pokušao postaviti novo pitanje, no Trump nije želio stati.

"Zapravo mislim da je to izdaja", ljutito je nastavio: "Pišete stvari poput 'vojno im ide dobro', a oni nemaju mornaricu, zračne snage, nemaju ništa!"

Nastavio je o Iranu...

Trump je zatim ponovno nabrajao što bi sve SAD još mogao učiniti iranskom režimu. "Za dva dana mogli bismo sve sravniti", rekao je: "A onda čitam New York Times i oni se ponašaju kao da Iranu ide dobro. Svi znaju zašto vam broj pretplatnika strmoglavo pada!"

"Pada!" - viknuo je prema novinaru prije nego što se okrenuo novinaru BBC-ja koji ga je pitao o navodnom američkom raketnom napadu na iransku školu prvog dana Trumpove kampanje.

"Za koga radite?!", upitao ga je Trump te odgovorio sam sebi: "Lažni BBC! Mislite na onaj koji mi je stavljao riječi u usta uz pomoć umjetne inteligencije? Oni koji su objavili da sam rekao nešto što sada priznaju da nije bilo istina? Oni koji su mi pripisivali grozne riječi pa morali priznati da je sve bilo lažno?"

Sukob Trumpa i BBC-ja

Podsjetimo, Trump trenutačno tuži britanski javni servis nakon što su u dokumentarcu iz 2024. spojeni dijelovi njegova govora održanog prije napada na Kapitol 6. siječnja, i to iz dijelova udaljenih gotovo sat vremena, čime se stekao dojam da je izravno pozvao pristaše da upadnu u zgradu.

Sporna montaža uključivala je Trumpove izjave "prošetajmo do Kapitola" i "borite se kao vrag". Obje je rečenice izgovorio, ali ne jednu za drugom, a ranije je također pozvao okupljene da "mirno i domoljubno izraze svoj glas".

BBC se kasnije ispričao zbog, kako su naveli, "pogrešne procjene" vezane uz dokumentarac koji je producirala vanjska produkcijska kuća. Dvoje visokih rukovoditelja podnijelo je ostavke zbog cijelog slučaja, a BBC je najavio da će se na sudu boriti protiv Trumpove tužbe za klevetu vrijedne 10 milijardi dolara.

Trumpov ispad u zraku dogodio se nakon putovanja u Kinu obilježenog neugodnostima, gafovima, pogreškama i ponižavajućim zaokretima.

Među njima su bili izostanak kineskog predsjednika Xi Jinpinga s dočeka na pisti, kao i odluka kineskih cenzora da dopuste širenje objava na društvenim mrežama koje ismijavaju SAD nazivajući ga "papirnatim tigrom".

Američki komentatori u međuvremenu su kritizirali Elona Muska, koji je pratio predsjednika tijekom puta, zbog neobičnih grimasa koje je pravio na državnom banketu održanom u Trumpovu čast.