Ovdje nije cilj pobijediti, već nešto sasvim drugo: 'Prošle godine mi je šlapa ispala'

POUČAN IZAZOV /

Japanke i planina ne idu zajedno, osim ako nije riječ o poučnom Flip Flop challengeu. Kroz ovu 4. utrku u japankama i šlapama uoči turističke sezone uz pomoć spasilačkih službi upozorilo se na važnost dobre opreme za sigurni boravak u planini.

Petnaest trkača u šlapama i japankama trčalo je strmom stazom dugom stotinjak metara. Cilj nije bio doći prvi, već i točno odgovoriti na pitanja o sigurnosti u planini. Osim zabavne utrke, glazbe i hrane, svi sudionici naučili su i nešto novo.

"Kroz svoje izloške životinja, bilo kakvih životinja koje mogu sresti na planini Biokovu, kakve tipove špilja imamo, staza. Mogli su steći dojam o opasnosti, ali i o ljepotama Biokova", kaže Tea Vela, direktorica Turističke zajednice Podgora.

Djeca su dobro zapamtila - u planinu se ne ide bez odgovarajuće opreme, a šlape tamo mogu biti itekako opasne. Pogledajte prilog