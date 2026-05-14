Donosimo veliku analizu: Tko vodi u suparništvu dviju najmoćnijih sila svijeta?

Kina i Sjedinjene Američke Države najmoćnije su sile svijeta. U nastavku donosimo pregled toga tko vodi u tom suparništvu i na kojim se područjima nadmeću.

Bitka se vodi na gospodarskom, tehnološkom i vojnom planu. Donald Trump i Xi Jinping na čelu su dviju najjačih svjetskih supersila.

Stanovništvo

Kineza je čak četiri puta više nego Amerikanaca. Točnije, Kina ima 1,4 milijarde stanovnika, dok SAD broji 349 milijuna.

Gospodarstvo i životni standard

Riječ je o dvama najjačim gospodarstvima svijeta, no američko ipak dominira. Njegov je nominalni BDP projiciran na 32,4 bilijuna dolara, dok je kineski na oko 21 bilijun dolara. Na globalnoj razini, ova dva gospodarstva zajedno čine čak 43 posto svjetske ekonomije.

Životni je standard znatno bolji u SAD-u. Nominalni BDP po stanovniku u Americi je šest puta veći od kineskoga. Na popisu najbogatijih zemalja prema ovom kriteriju, SAD zauzima osmo mjesto na svijetu, dok se Kina nalazi na 77. mjestu.

Tehnologija i umjetna inteligencija

Obje sile dominiraju u razvoju umjetne inteligencije. Prema izvješću BBC-ja, SAD vodi u razvoju temeljnih jezičnih modela i naprednih AI čipova. Kina uvjerljivo pobjeđuje u proizvodnji robotike. Zanimljivo je da je zbog carinskog rata snažno pao kineski izvoz pametnih telefona u SAD – s 81 na 45 posto. Od toga je najviše profitirala Indija, na čiji je teritorij ovaj američki tehnološki gigant prebacio dio svoje proizvodnje pametnih telefona.

Vojna moć

Utrka se intenzivno vodi i u naoružanju. SAD u vojsku ulaže oko 954 milijarde dolara, dok procjene analitičara za Kinu iznose oko 277 milijardi dolara. Drugim riječima, kineski je vojni proračun gotovo tri puta manji od američkog.