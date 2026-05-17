ISTRAGA U TIJEKU /

Stručnjak za avio nesreće o izlijetanju aviona u Splitu: 'Preuranjeno je govoriti o krivnji pilota'

David Gerhardinger sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti ističe da se utvrđivanje razloga mora podijeliti u dvije stavke

17.5.2026.
19:50
Dragana Eterović
Vjetar, kvar motora, greška pilota to su sve segmenti koje će obuhvatiti istraga kao moguće uzroke jučerašnjeg incidenta u splitskoj zračnoj luci. 

"Očevid je završio, ali istraga je tek počela. Slijede tehničke analize, prikupljanje podataka razno raznih. Uzeli su cocpit voice recorder, to je snimač govora u kabini i obrađivat ćemo podatke iz tzv. crne kutaije - snimač podataka o letu, popularno zvan crna kutija. Dakle, to su analize i radnje koje zahtjevaju neko vrijeme",  rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.

U nesreći nitko od 135 putnika i članova posade nije ozlijeđen, ali treba utvrditi zašto je pri brzini od 240 kilometra pilot prekinuo uzlijetanje i počeo kočiti te skrenuo sa staze.

David Gerhardinger sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti ističe da se utvrđivanje razloga mora podijeliti u dvije stavke. 

"Prva stavka je koji je uzrok, odnosno razlog, za prekinuto polijetanje, a druga stavka je zašto je avion s jednim kotačem izašao s piste. Sama istraga će morati identificirati sve uzročnike za te dvije stavke. S jedne strane eksterne uzroke, a s druge interne", rekao je Gerhardinger.

Preuranjeno je govoriti o krivnji pilota

U izlijetanju je oštećen lijevi motor ovog najnovijeg aviona u floti Croatia Airlinesa, starog tek 11 mjeseci.

"Ne može se isključiti greška niti kod jednog aviona, ali statistički je to svedeno na jednu prihvatljivu razinu, daleko prihvatljiviju nego kod bilo kojeg oblika prijevoza", objasnio je Gerhardinger.

Dodaje da je preuranjeno govoriti o krivnji pilota dok traje istraga. 

Iako je oštećeni zrakoplov još na pisti splitske zračne luke, promet je jučer popodne normaliziran, a uzroci nesreće bit će poznati nakon istrage. 

Zračna Luka SplitAvionska NesrecaDavid GerhardingerCroatia Airlanes
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
