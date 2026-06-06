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OPASNOST OD PONAVLJANJA DJELA /

Određen istražni zatvor četvorci koja je usred bijela dana strpala čovjeka u prtljažnik

Određen istražni zatvor četvorci koja je usred bijela dana strpala čovjeka u prtljažnik
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Povod nasilnom događaju bili su neraščišćeni imovinski odnosi

6.6.2026.
22:33
danas.hr
Igor Soban/PIXSELL/ILUSTRACIJA
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Osumnjičena četvorka koja je kod Arene Zagreb ubacila muškarca u prtljažnik automobila usred bijela dana, provest će narednih mjesec dana iza rešetaka.

Odluka je to koju je u subotu navečer donijela dežurna sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, koja je uvažila prijedlog Općinskog državnog odvjetništva koje smatra da postoji opasnost da četiri osumnjičena muškarca ponove djelo i utječu na svjedoke, doznaje Jutarnji list.

Povod nasilnom događaju bili su neraščišćeni imovinski odnosi, odnosno potraživanje prema muškarcu koji je tijekom nemilog događaja i guranja u prtljažnik zadobio teške tjelesne ozljede. 

Podsjetimo, nemili događaj odvio se pred očima građana u četvrtak oko 16.30 sati nadomak Arena Centra u Zagrebu, a policijska potjera za otmičarima okončana je u Prekratovoj ulici. Sve je snimio jedan građanin mobitelom, a snimku je objavio 24sata.

Sada ih se sumnjiči za kaznena djela pokušaja protupravne naplate, protupravnog oduzimanja slobode i oštećenja tuđe stvari, a jednog od njih i za teško ozljeđivanje. 

Arena ZagrebGepekOtmica
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