Određen istražni zatvor četvorci koja je usred bijela dana strpala čovjeka u prtljažnik

Osumnjičena četvorka koja je kod Arene Zagreb ubacila muškarca u prtljažnik automobila usred bijela dana, provest će narednih mjesec dana iza rešetaka.

Odluka je to koju je u subotu navečer donijela dežurna sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, koja je uvažila prijedlog Općinskog državnog odvjetništva koje smatra da postoji opasnost da četiri osumnjičena muškarca ponove djelo i utječu na svjedoke, doznaje Jutarnji list.

Povod nasilnom događaju bili su neraščišćeni imovinski odnosi, odnosno potraživanje prema muškarcu koji je tijekom nemilog događaja i guranja u prtljažnik zadobio teške tjelesne ozljede.

Podsjetimo, nemili događaj odvio se pred očima građana u četvrtak oko 16.30 sati nadomak Arena Centra u Zagrebu, a policijska potjera za otmičarima okončana je u Prekratovoj ulici. Sve je snimio jedan građanin mobitelom, a snimku je objavio 24sata.

Sada ih se sumnjiči za kaznena djela pokušaja protupravne naplate, protupravnog oduzimanja slobode i oštećenja tuđe stvari, a jednog od njih i za teško ozljeđivanje.