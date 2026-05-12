Uhićena djevojka koja je u centru Zagreba brutalno tukla Filipinca

Zagrebačka policija potvrdila je da je u utorak uhitila djevojku snimljenu kako u centru Zagreba udara Filipinca. Nad njom provode kriminalističko istraživanje.

Uznemirujuća snimka proširila se društvenim mrežama, koju zbog brutalnog sadržaja nismo objavljivali.

Na njoj se vidi kako djevojka rukama i nogama udara stranog državljana u Ilici. U jednom trenutku mu je izbila mobitel iz ruke, a u pozadini se čuje kako psuje.

Filipinca, koji je prema pisanju medija u Zagrebu boravio turistički, je srušila na pod i nastavila udarati, a on joj udarce nije uzvraćao.

Iz policije kažu da je do napada došlo još 2. svibnja.

Za sada nije poznata težina ozljeda koje je zadobio napadnuti muškarac ni pozadina sukoba.