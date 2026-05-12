ŠOKANTNA SNIMKA /

Uhićena djevojka koja je u centru Zagreba brutalno tukla Filipinca

Foto: Net.hr

Iz policije kažu da je do napada došlo još 2. svibnja

12.5.2026.
19:15
Dunja Stanković
Net.hr
Zagrebačka policija potvrdila je da je u utorak uhitila djevojku snimljenu kako u centru Zagreba udara Filipinca. Nad njom provode kriminalističko istraživanje. 

Uznemirujuća snimka proširila se društvenim mrežama, koju zbog brutalnog sadržaja nismo objavljivali. 

Na njoj se vidi kako djevojka rukama i nogama udara stranog državljana u Ilici. U jednom trenutku mu je izbila mobitel iz ruke, a u pozadini se čuje kako psuje. 

Filipinca, koji je prema pisanju medija u Zagrebu boravio turistički, je srušila na pod i nastavila udarati, a on joj udarce nije uzvraćao. 

Iz policije kažu da je do napada došlo još 2. svibnja.

Za sada nije poznata težina ozljeda koje je zadobio napadnuti muškarac ni pozadina sukoba. 

