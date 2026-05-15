Drama u centru Zagreba, stigla je policija: 'Čula sam vrisak, stubište je bilo puno krvi'
Policija je u petak ujutro morala intervenirati u Livadićevoj ulici u centru Zagreba nakon što su se sukobila dvojica stranih državljana, neslužbeno doznaje Jutarnji list.
Sukob je navodno izbio u podrumskom stanu koji služi za dnevni najam, no stanari su ispričali da ni ozlijeđeni, ali ni napadač ne žive na toj adresi.
"Strašno, stubište je bilo puno krvi", naveo je jedan stanar i rekao kako je riječ o napadu nožem, koji se odvio malo prije 9.00 sati.
'Čula sam vrisak'
Na lice mjesta stigla je Hitna pomoć i ozlijeđenog muškarca prevezla u KBC Zagreb. Napadača je pak odvela policija.
"Čula sam stravičan vrisak, prenerazilo me. Ne želim ni znati što se dogodilo", navela je žena koja živi u ulazu pored.
Detalji o tome što se točno događalo trebala bi objaviti policija nakon što završi očevid.
