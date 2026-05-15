Drama u centru Zagreba, stigla je policija: 'Čula sam vrisak, stubište je bilo puno krvi'

Policija je u petak ujutro morala intervenirati u Livadićevoj ulici u centru Zagreba nakon što su se sukobila dvojica stranih državljana, neslužbeno doznaje Jutarnji list.

Sukob je navodno izbio u podrumskom stanu koji služi za dnevni najam, no stanari su ispričali da ni ozlijeđeni, ali ni napadač ne žive na toj adresi.

Foto: RTL Danas

"Strašno, stubište je bilo puno krvi", naveo je jedan stanar i rekao kako je riječ o napadu nožem, koji se odvio malo prije 9.00 sati.

'Čula sam vrisak'

Na lice mjesta stigla je Hitna pomoć i ozlijeđenog muškarca prevezla u KBC Zagreb. Napadača je pak odvela policija.

"Čula sam stravičan vrisak, prenerazilo me. Ne želim ni znati što se dogodilo", navela je žena koja živi u ulazu pored.

Detalji o tome što se točno događalo trebala bi objaviti policija nakon što završi očevid.

