FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U KRIŽEVCIMA /

Prijetio nožem, ukrao auto pa namjerno udario u drugo vozilo: Mladić završio u zatvoru

Prijetio nožem, ukrao auto pa namjerno udario u drugo vozilo: Mladić završio u zatvoru
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

15.5.2026.
11:28
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pokrenulo istragu protiv 26-godišnjaka osumnjičenog za razbojništvo i dovođenje u opasnost života i imovine, a sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru odredio mu je istražni zatvor.

Tužiteljstvo je izvijestilo kako sumnja da je 26-godišnjak 11. svibnja ove godine na širem području Križevaca uz prijetnju nožem i nadražujućim sprejem prisilio oštećenika da napusti parkirano vozilo, nakon čega se tim vozilom odvezao.

Namjerno udario u vozilo 

Potom je, upravljajući oduzetim vozilom na državnoj cesti na području Sokolovca, namjerno udario u vozilo koje ga je pretjecalo, uslijed čega je vozač tog vozila izgubio kontrolu, a vozilo se nekontrolirano zanosilo. Tom je prilikom oštećeni zadobio tjelesne ozljede.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, navodi se u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru objavljenom u petak.

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo: Evo koliko je ljudi privedeno na derbiju, Hodu za život i Trnjanskim kresovima

NožPolicijaKriževci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike