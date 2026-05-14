NIJE JOJ PRVI PUT /

Novi detalji brutalnog premlaćivanja Filipinca: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za djevojku

Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon uhićenja 21-godišnjakinja se branila šutnjom

14.5.2026.
11:49
danas.hr
Tužiteljstvo za djevojku koja je brutalno napala filipinskog državljanina u centru Zagreba, traži određivanje istražnog zatvora, piše Večernji list.

Djevojka je već bila pod mjerama opreza zbog ranijeg nasilnog incidenta. Tada je napala djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom, prijetila joj te mahala nožem.

Podsjetimo, napad se dogodio 2. svibnja oko 4 sata ujutro na raskrižju Ilice i Tomićeve ulice. Prema policijskom priopćenju, osumnjičena je 37-godišnjeg državljanina Filipina rukama i nogama udarala po glavi i tijelu te ga "nasiljem i iživljavanjem dovela u ponižavajući položaj na javnom mjestu".

Policija ju uhitila

Uznemirujuća snimka napada proširila se društvenim mrežama, no brojni mediji nisu je objavili zbog brutalnog sadržaja. Na snimci se vidi kako djevojka udara muškarca, izbija mu mobitel iz ruke, ruši ga na tlo i nastavlja ga udarati. 

Policija je osumnjičenu uhitila u utorak navečer. Motiv sukoba i težina ozljeda napadnutog muškarca zasad nisu poznati, a Filipinac je u Zagrebu boravio turistički.

Nakon uhićenja 21-godišnjakinja se branila šutnjom.

