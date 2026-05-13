OBJAVILA POLICIJA /

Zna se što će biti s djevojkom koja je u Zagrebu pretukla Filipinca: 'Dovela ga je u ponižavajući položaj'

Zna se što će biti s djevojkom koja je u Zagrebu pretukla Filipinca: 'Dovela ga je u ponižavajući položaj'
Foto: Net.hr

Djevojka je Filipinca, koji je turistički boravio u Hrvatskoj, udarala rukama i nogama po glavi i tijelu

13.5.2026.
17:41
Tesa Katalinić
Net.hr
Zagrebačka policija izvijestila je da je kazneno prijavila djevojku (21) koja je snimljena kako u centru Zagreba udara Filipinca (37).

Podsjetimo, do napada je došlo u subotu 2. svibnja oko 4 sata na raskrižju Ilice i Tomićeve. Djevojka je Filipinca, koji je turistički boravio u Hrvatskoj, udarala rukama i nogama po glavi i tijelu.

"Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu", priopćili su iz PU zagrebačke. 

Uznemirujuća snimka

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka, koju zbog brutalnog sadržaja nismo objavljivali. 

Na njoj se vidi kako djevojka rukama i nogama udara stranog državljana u Ilici. U jednom trenutku mu je izbila mobitel iz ruke, a u pozadini se čuje kako psuje. Djevojka je Filipinca srušila na pod i nastavila ga udarati, dok joj on udarce nije uzvraćao.

Policija je osumnjičenu uhitila u utorak navečer, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja je, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
