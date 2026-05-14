Plaće u Zagrebu rastu, ali razlika šokira: Jedni primaju 5000, a drugi jedva 1000 eura

Prosječna neto plaća za veljaču iznosila je 1753 eura, objavili su to na stranicama Grada Zagreba. To je porast za 2,9 posto u odnosu na siječanj 2026. i porast za 7,7 posto u odnosu na veljaču 2025.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća tvrtkama bila je u sektoru proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka i iznosila je 5021 euro, dok je najniža plaća bila u proizvodnji odjeće - 1023 eura.

Prosječna bruto plaća za taj mjesec bila je 2527 eura, što je porast za 3,4 posto u odnosu na mjesec ranije i 8,6 posto u odnosu na veljaču 2025.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama za veljaču 2026. isplaćena je u djelatnostima proizvodnjea osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka u iznosu od 8243 eura, a najniža opet u proizvodnji odjeće - 1383 eura.

Kada se gleda satnica, u prosjeku je ona bila 10,81 euro, odnosno 15,58 eura bruto.

Kada se gleda medijalna plaća (to je plaća koja dijeli zaposlenike u dvije jednake polovice tako da ih 50 posto ima veću, a 50 posto manju plaću), ona je za veljaču bila 1450 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 2039 eura.

U razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1716 eura, što je porast za 8,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je prosječna mjesečna bruto plaća u razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. iznosila 2466 eura, što je porast za 9,6 posto.

