Plaće u Zagrebu rastu, ali razlika šokira: Jedni primaju 5000, a drugi jedva 1000 eura
Samo u godini dana, prosjećna neto plaća porasla je skoro osam posto
Prosječna neto plaća za veljaču iznosila je 1753 eura, objavili su to na stranicama Grada Zagreba. To je porast za 2,9 posto u odnosu na siječanj 2026. i porast za 7,7 posto u odnosu na veljaču 2025.
Najviša prosječna mjesečna neto plaća tvrtkama bila je u sektoru proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka i iznosila je 5021 euro, dok je najniža plaća bila u proizvodnji odjeće - 1023 eura.
Prosječna bruto plaća za taj mjesec bila je 2527 eura, što je porast za 3,4 posto u odnosu na mjesec ranije i 8,6 posto u odnosu na veljaču 2025.
Najviša prosječna mjesečna bruto plaća u pravnim osobama za veljaču 2026. isplaćena je u djelatnostima proizvodnjea osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka u iznosu od 8243 eura, a najniža opet u proizvodnji odjeće - 1383 eura.
Kada se gleda satnica, u prosjeku je ona bila 10,81 euro, odnosno 15,58 eura bruto.
Kada se gleda medijalna plaća (to je plaća koja dijeli zaposlenike u dvije jednake polovice tako da ih 50 posto ima veću, a 50 posto manju plaću), ona je za veljaču bila 1450 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 2039 eura.
U razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1716 eura, što je porast za 8,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je prosječna mjesečna bruto plaća u razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. iznosila 2466 eura, što je porast za 9,6 posto.
