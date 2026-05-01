Milanović upozorava na inflaciju, građani poručuju: 'Za normalan život nam treba barem 2000 eura'

Praznik rada građanima je na Facebooku čestitao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

"Mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje, prije svega zbog kontinuiranog rasta cijena", napisao je uz ostalo Milanović.

Kaže i da se hrvatsko tržište rada treba prilagoditi novim okolnostima te da se to neće dogoditi bez aktivne uloge Vlade.

Pitamo vas

A na Praznik rada smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: "Kolika je plaća dovoljna za normalan život u 2026. godini?".

Evo nekih odgovora:

"2000 - 2500 eura, ništa manje od toga. Od ove silne inflacije ništa manje od toga za normalan život", smatra Ivana Matas.

"S ovim standardom minimalno 3000 €, osobito ako je obitelj s dvoje djece", komentirala je Matea Cerovec.

"Sve ispod 2000 eura je smiješno", napisao je Željko Šafar.

"Onoliko koliko imaju saborski zastupnici koji samo laju protiv Hrvatske, a ništa za nju ne pridonose, iskorištavaju je i super dobro žive. Njima smanjiti barem pola i dati umirovljenicima koji su i stvarali ovu državu", napisala je Ana Džambo.

"1050 eura bruto, očito", smatra Renato Findrik.

"Kakvu imaju saborski zastupnici", komentirao je Aldin Vjeverica.