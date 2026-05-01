NAPAO VLADU /

Milanović upozorava na inflaciju, građani poručuju: 'Za normalan život nam treba barem 2000 eura'

A na Praznik rada smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: 'Kolika je plaća dovoljna za normalan život u 2026. godini?'

1.5.2026.
17:13
RTL Danas
Praznik rada građanima je na Facebooku čestitao i predsjednik Republike Zoran Milanović

"Mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje, prije svega zbog kontinuiranog rasta cijena", napisao je uz ostalo Milanović. 

Kaže i da se hrvatsko tržište rada treba prilagoditi novim okolnostima te da se to neće dogoditi bez aktivne uloge Vlade.

Pitamo vas

A na Praznik rada smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: "Kolika je plaća dovoljna za normalan život u 2026. godini?". 

Evo nekih odgovora:

"2000 - 2500 eura, ništa manje od toga. Od ove silne inflacije ništa manje od toga za normalan život", smatra Ivana Matas.

"S ovim standardom minimalno 3000 €, osobito ako je obitelj s dvoje djece", komentirala je Matea Cerovec.

"Sve ispod 2000 eura je smiješno", napisao je Željko Šafar.

"Onoliko koliko imaju saborski zastupnici koji samo laju protiv Hrvatske, a ništa za nju ne pridonose, iskorištavaju je i super dobro žive. Njima smanjiti barem pola i dati umirovljenicima koji su i stvarali ovu državu", napisala je Ana Džambo.

"1050 eura bruto, očito", smatra Renato Findrik.

"Kakvu imaju saborski zastupnici", komentirao je Aldin Vjeverica.

Zoran Milanović, Plaće, Praznik Rada
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
