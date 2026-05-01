Milanović se obrušio na Vladu: 'Ovakva se godinama ne pamti i ne može se ignorirati'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je čestitku građanima povodom Međunarodnog praznika rada, uz poruku kako mnogi radnici u Hrvatskoj danas nemaju mnogo razloga za slavlje zbog rasta troškova života i inflacije.

U svojoj poruci Milanović je istaknuo kako kontinuirani rast cijena, posebno u posljednjim mjesecima, predstavlja ozbiljan, pa i egzistencijalan problem za građane. Naglasio je da se inflacija ne može objašnjavati isključivo globalnim uzrocima, iako oni imaju značajan utjecaj.

"Inflacija kakvu godinama nismo pamtili ne može se ignorirati niti opravdavati samo globalnim okolnostima", poručio je predsjednik, dodajući kako je potrebno otvoriti sustavnu analizu i pokrenuti iskren socijalni dijalog između Vlade, poslodavaca i sindikata, bez međusobnog optuživanja.

Ništa bez priznanja pogrešaka

Milanović smatra da je inflaciju potrebno zaustaviti jer već sada ugrožava životni standard većine građana, upozorivši da bi situacija mogla postati i gora zbog globalne sigurnosne i energetske krize. Istaknuo je i potrebu da se, kako kaže, "rješenja pronađu unutar zemlje uz priznanje vlastitih pogrešaka".

Govoreći o tržištu rada, predsjednik je upozorio na nove izazove s kojima se hrvatski radnici suočavaju, uključujući dolazak stranih radnika, nepriuštivo stanovanje te nesigurnost radnih mjesta zbog tehnoloških promjena.

"Hrvatski radnik oduvijek je bio vrijedan i sposoban. Prije će biti da nismo na vrijeme i pravilno uredili tržište rada nego da je problem u radnicima. Još nije kasno, ali ni to se neće dogoditi samo od sebe, bez aktivne uloge Vlade", poručio je Milanović.

Kritizirao prigodne poruke

Posebno se osvrnuo na pitanje korupcije i nepoštenja, navodeći da su to problemi koji građane najviše iritiraju u kontekstu standarda i prava radnika. Kritizirao je i, kako je naveo, prigodne govore bez stvarnih promjena u sustavu.

"Prigodni govori o pravima radnika bez suočavanja sa stvarnim problemima više su uvreda nego čestitka", istaknuo je predsjednik, zaključivši kako je cilj njegove poruke da se pošten rad počne istinski vrednovati kako bi se u Hrvatskoj moglo bolje živjeti u budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte susret Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića u Sheratonu