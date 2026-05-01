Milanović i Plenković se rukovali u Okučanima: Počelo obilježavanje Bljeska

Svečano obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije (VRO) "Bljesak", u kojoj je 1. i 2. svibnja 1995. u samo 32 sata oslobođena zapadna Slavonija, počelo je u petak ujutro tradicionalnom budnicom Orkestra Oružanih snaga.

Središnja svečanost, na kojoj između ostalog sudjeluju premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, održat će se u 9 sati. Obojica će tada položiti vijenac i zapaliti svijeću kod spomen-obilježja "Kocka vedrine".

Izjave za medije očekuju se oko 10.15 sati.

Milanović i Plenković se rukovali

9.28 - Državni vrh okupio se u Okučanima, a Plenković i Milanović su se pozdravili i rukovali.

Milina i Božinović čestitali

7.03 - Potpredsjednik Vlade Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina čestitali su u subotu 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije (VRO) "Bljesak", posebice odavšipočast svim njezinim sudionicima te hrvatskim braniteljima.

"S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su položili svoje živote za Domovinu. Njihova žrtva obvezuje nas na trajno očuvanje istine o Domovinskom ratu te odgovorno djelovanje u društvu utemeljeno na slobodi, sigurnosti i međusobnom povjerenju", poručili su u zajaedničkoj izjavi.

VRO "Bljesak" jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu, kojom je u vrlo kratkom vremenu oslobođen okupirani teritorij zapadne Slavonije.

"Ova operacija trajni je podsjetnik na hrabrost, požrtvovnost i zajedništvo hrvatskih snaga, ali i snagu jedinstva hrvatskog društva u najizazovnijim trenucima naše novije povijesti. Upravo te vrijednosti temelj su našeg rada i danas, u vremenima koja pred nas svakim danom donose nove i složene sigurnosne izazove. Republika Hrvatska danas aktivno doprinosi jačanju sigurnosti na razini Europske unije i međunarodne zajednice, kroz suradnju s partnerskim državama i sudjelovanje u zajedničkim sigurnosnim inicijativama. U tom kontekstu, iskustva stečena u Domovinskom ratu, uključujući i operaciju 'Bljesak', predstavljaju vrijedan temelj za daljnji razvoj sigurnosnih politika i praksi", naveli su u izjavi.

Bljesak najavio Oluju

6.58 - Operaciju Bljesak odobrio je hrvatski državni i vojni vrh na čelu s predsjednikom Republike dr. Franjom Tuđmanom, a nakon što su pobunjeni Srbi koncem travnja 1995. godine prekršili dogovor o prometnicama, odnosno zatvorili promet na okupiranom dijelu autoceste Zagreb-Lipovac.

Operacija je počela 1. svibnja 1995. u 5.21 sati, na oko 80 kilometara dugoj bojišnici i u tri smjera, s istoka, sjevera i zapada. Snažnim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije, slomljen je otpor srpskih snaga i oslobođeni su Jasenovac, središte pobune Okučani i Stara Gradiška.

U manje od 32 sata, 1. i 2. svibnja hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.

Munjevita akcija, koju su predvodile gardijske postrojbe, uz snažnu topničku i raketnu potporu, te potporu specijalne policije, pješaštva i zrakoplovstva, pokazala je kako je Hrvatska spremna i za složenije operacije, a što se potvrdilo samo tri mjeseca kasnije, u operaciji Oluja, kojom je definitivno slomljena srpska pobuna započeta balvan revolucijom u kolovozu 1990. godine.

U operaciji Bljesak sudjelovalo je oko 7200 hrvatskih vojnika i policajaca. Poginuo je ili od posljedica ranjavanja preminuo 51 hrvatski branitelj, a 162 branitelja su ranjena. U toj operaciji Srbi su srušili zrakoplov Rudolfa Perešina, pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je u vrijeme najjačih napada na Hrvatsku u jesen 1991. zrakoplovom JNA MIG-21 prebjegao u Austriju.

Na poraz u Bljesku, srpske pobunjeničke snage su 2. i 3. svibnja odgovorile nizom osvetničkih terorističkih napada na civile u hrvatskim gradovima - Zagreb je napadnut raketama s kasetnim punjenjem, stanovnici Karlovca i Siska topničkim projektilima, a napadnuto je i Jastrebarsko.

Srpski su pobunjenici napali samo središte Zagreba raketnim sustavom "Orkan" s kasetnim punjenjem, tzv. "zvončićima". U tim su napadima, među ostalim, pogođene Vlaška i Draškovićeva ulica, Dječja bolnica u Klaićevoj, Akademija dramskih umjetnosti i drugi civilni objekti. Ubijeno je sedmero, a ranjeno 176 civila. U popodnevnim satima 4. svibnja, četvrtog dana operacije, na Gavrinici iznad Pakraca srpske su se snage bezuvjetno predale, što je bio konačan poraz velikosrpske politike u zapadnoj Slavoniji.