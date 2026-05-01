BIO U BIJEGU VIŠE OD MJESEC DANA /

RTL Danas doznaje: Uhićen je Vedran Pavlek!

Pavlek je u Kazahstan pobjegao iz Turske

1.5.2026.
9:06
Ivana Ivanda RožićErik Sečić
Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja uhićen je u Kazahstanu, doznaje RTL Danas.

Podsjetimo, RTL Danas izvijestio je prošli tjedan da se Pavlek nalazi u Kazahstanu u bijegu te da je Hrvatska zatražila njegovo uhićenje i izručenje jer ga Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura.

Prema našim neslužbenim informacijama, Pavlek je u Kazahstan pobjegao iz Turske. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostojući u RTL-u Danas potvrdio je da mu je policija u turskom hotelu oduzela dio dokumentacije i mobilne uređaje. Njegovo izručenje moglo bi potrajati, istaknuo je ranije ministar pravosuđa Damir Habijan. 

Kao što ranije pojasnio odvjetnik Mario Medak, trajanje postupka ovisi o tome slaže li se osoba s izručenjem, ili će odugovlačiti. "Postoje i slučajevi kada tražena osoba kalkulira, pogotovo kad postoji niz svjedoka koje je tijekom istrage potrebno ispitati. Pa ponekad tražena osoba čeka da se svi ti svjedoci ispitaju kako bi otpao razlog za određivanje istražnog zatvora", rekao je Medak. Na popisu svjedoka za Pavleka nalazi se stotinjak osoba. 

Uskoro više... 

