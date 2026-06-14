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[KVIZ] Ako je voliš jesti, pokušaj točno riješiti ova pitanja o čokoladi?
Kako se zove proces kontroliranog grijanja i hlađenja čokolade kako bi se dobila sjajna površina i hrskava tekstura?
Njezina složenost i svestranost čine je neizostavnim dijelom našeg planeta, bilo da se radi o njezinom utjecaju na gospodarstvo, mitovima koje je nadahnula ili kemijskim čudima koja predstavlja. No, koliko doista poznajete priče koje se kriju iza najpoznatijih vrsta, njihovog nastanka i legendi?