Nigdje ni traga dubokom dekolteu: Ma je li to stvarno ona? Lauren Sanchez u elegantnom izdanju
Umjesto provokativnih kombinacija na koje je publika navikla, Sanchez je ovaj put odabrala smireniji i elegantniji stil
Lauren Sanchez ponovno je privukla pažnju javnosti, ali ovaj put iz posve drugačijeg razloga nego inače.
Naime, supruga milijardera Jeffa Bezosa poznata je po odvažnim modnim izdanjima, uskim krojevima i dubokim dekolteima koji redovito ističu njezinu figuru i naglašavaju ženstvenost.
Upravo zato njezino najnovije pojavljivanje na ulicama New Yorka mnoge je iznenadilo.
Umjesto provokativnih kombinacija na koje je publika navikla, Sanchez je ovaj put odabrala smireniji i elegantniji stil. U prvom planu bila je klasična bijela košulja u kombinaciji sa smeđim hlačama visokog struka, dok je cijeli outfit dodatno naglasila detaljem nalik korzetu koji je istaknuo njezin vitki struk.
Ovakav zaokret u modnom izričaju nije prošao nezapaženo. Mnogi su primijetili kako se Sanchez, koja inače bira uske i izazovne komade s naglašenim dekolteom, sada odlučila za decentniji pristup koji odiše sofisticiranošću.
Time je pokazala, na čuđenje mnogih, da ženstvenost ne mora nužno biti u prvom planu kroz otkrivanje – ponekad je upravo suzdržanost ono što ostavlja jači dojam. Njezin izbor podsjetnik je da klasični komadi, poput dobro krojene košulje i hlača visokog struka, mogu izgledati jednako efektno kao i najodvažnije modne kombinacije.
Je li riječ o prolaznoj promjeni ili novom modnom smjeru, ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno – Lauren Sanchez zna kako privući pažnju, bez obzira na stil koji odabere.
