Zovu je 'razaračicom brakova': Udala se za milijardera, obožava estetske zahvate i luksuz

Poduzetnica i bivša novinarka Lauren Sánchez (56) posljednjih godina najpoznatija je kao supruga jednog od najbogatijih ljudi svijeta, osnivača Amazona Jeffa Bezosa (62). Njihova ljubavna priča postala je globalna tema nakon što je veza izašla u javnost, a par danas zajedno uživa u luksuzu, putovanjima i zajedničkim projektima. Iako je poznata prvenstveno zbog veze s Bezosom, Lauren je i sama istaknuta profesionalka – televizijska voditeljica, pilotkinja i poduzetnica koja je tijekom karijere stekla vlastiti ugled i utjecaj.