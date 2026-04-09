FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIVŠA MANEKENKA /

Golišave fotografije nisu bile problem, ali jedan 'ruski' detalj je! Zelenski smijenio konzulicu nakon 14 dana

Golišave fotografije nisu bile problem, ali jedan 'ruski' detalj je! Zelenski smijenio konzulicu nakon 14 dana
Foto: Profimedia
1 /19
VOYO logo

Bivša ukrajinska manekenka Viktorija Jakimova (37) našla se u centru pozornosti kada ju je predsjednik Volodimir Zelenski imenovao konzulicom Ukrajine u Dominikanskoj Republici. 

Njezina nova diplomatska uloga izazvala je nevjericu u Kijevu, posebice jer se na njezinim društvenim mrežama, kao i na Internetu, mogu pronaći fotografije na kojima je Yakimova u vrlo izazovnim izdanjima, često u kupaćem kostimu ili posve naga.

Ipak, ništa od toga nije predstavljao problem za ukrajinsku vlast, sve dok netko nije pronašao fotografije Viktorije u ruskoj tradicionalnoj kapi 'kokoshnik'. Tako je Kijev, nakon samo 14 dana, odlučio da više ne može obnašati funkciju konzulice

 

 

9.4.2026.
16:47
danas.hr
Profimedia
UkrajinaDominikanska RepublikaBivša ManekenkaPočasni KonzulVolodimir Zelenski
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija