Golišave fotografije nisu bile problem, ali jedan 'ruski' detalj je! Zelenski smijenio konzulicu nakon 14 dana

Bivša ukrajinska manekenka Viktorija Jakimova (37) našla se u centru pozornosti kada ju je predsjednik Volodimir Zelenski imenovao konzulicom Ukrajine u Dominikanskoj Republici.

Njezina nova diplomatska uloga izazvala je nevjericu u Kijevu, posebice jer se na njezinim društvenim mrežama, kao i na Internetu, mogu pronaći fotografije na kojima je Yakimova u vrlo izazovnim izdanjima, često u kupaćem kostimu ili posve naga.

Ipak, ništa od toga nije predstavljao problem za ukrajinsku vlast, sve dok netko nije pronašao fotografije Viktorije u ruskoj tradicionalnoj kapi 'kokoshnik'. Tako je Kijev, nakon samo 14 dana, odlučio da više ne može obnašati funkciju konzulice