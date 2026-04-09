U Hrvatsku je stigao vladar ceste: Moćan SUV ima novu tehnologiju, ali i robusan stil

Potpuno novi RAV4 šeste generacije ispisuje novo, hrabro poglavlje za pionira SUV segmenta, uz napredne tehnologije i istaknut dizajn koji svako putovanje čine ugodnijim, bez stresa i povezanijim, navode u Toyoti.

Potpuno nova šesta generacija podiže iskustvo RAV4 na višu razinu i potiče novi duh avanture svojim autentičnim SUV dizajnom. Terenske sposobnosti ovog automobila dodatno su ojačane novim tehnologijama koje omogućuju sigurnu, zabavnu i učinkovitu vožnju.

Vozači imaju koristi od značajki poput novog shift-by-wire sustava, unaprijeđenog head-up zaslona u višim razinama opreme i redizajniranog upravljača. Veća udobnost postiže se smanjenjem buke i vibracija te prostranom unutrašnjošću.

Napredne funkcije pokreće nova Toyotina softverska platforma Arene, koja se sada prvi put uvodi. Ona omogućuje novo digitalno okruženje za povezano i napredno multimedijsko iskustvo te novi Toyota Safety Sense.

RAV4 je od samih početaka bio predvodnik elektrificirane tehnologije. Toyotin prvi električni, hibridni i plug-in hibridni SUV modeli bili su upravo RAV4, a taj inovativni duh nastavlja se i u najnovijoj verziji.

Potpuno novi RAV4 prvi je model s novom generacijom Toyotine plug-in hibridne tehnologije. Naglašava Toyotin pristup više putova prema ugljičnoj neutralnosti, pružajući kupcima izbor održivih rješenja, bez obzira na lokaciju ili individualne potrebe.

Vanjski dizajn

Autentičan karakter RAV4 i njegov prepoznatljiv SUV identitet dodatno su razvijeni kroz robustan, moderan vanjski dizajn i profinjenu unutrašnjost šeste generacije.

Trodimenzionalni SUV 'hammerhead' dizajn sprijeda i oblikovani poklopac motora stvaraju snažan i moderan prvi dojam, dodatno naglašen novim LED prednjim svjetlima i aerodinamičnim okvirom za maglenke. Tanka LED svjetla stvaraju prepoznatljiv izgled, s integriranim pokazivačima smjera i adaptivnim dugim svjetlima u višim razinama opreme.

Nova LED svjetla straga signaliziraju naprednu tehnologiju vozila i integriraju sve funkcije u jednu cjelinu. Horizontalni svjetlosni elementi kombinirani su s novim logotipom modela, jasno istaknutim preko stražnjeg dijela, naglašavajući autentičan karakter novog RAV4.

Naglašene površine na bočnim stranama stvaraju kontrastan izgled, dok široki lukovi kotača dodatno naglašavaju širinu i snažan stav vozila.

Dostupni su novi 18- i 20-inčni naplatci u sivom metalik, crnom i obrađenom metalnom finišu, koji naglašavaju povećanu visinu vozila i ravnu liniju krova, čime se dodatno ističu terenske sposobnosti.

Paleta boja inspirirana je prirodom i urbanom sofisticiranošću, uključujući nove nijanse Warm Stone, Forest Green, Urban Shade i Avantgarde Bronze. Dodatnu modernost donose opcionalne dvobojne kombinacije s crnim krovom i A-stupovima.

Unutrašnjost

Unutrašnjost donosi redizajniranu kabinu koja zadržava praktičnost SUV-a uz robustan novi izgled. Prostor je pametno organiziran kako bi pružio osjećaj prostranosti i udobnosti, uz zadovoljavanje potreba modernog, povezanog korisnika.

Horizontalna instrumentna ploča stvara osnovni vizualni dojam, integrirajući najnoviju multimediju i zaslone. Vidljivost je poboljšana spuštanjem gornjeg dijela ploče za oko 40 mm.

Digitalni kokpit s 12,3-inčnim zaslonom nudi jasne, kontrastne grafike i prilagodljive postavke za prikaz informacija.

Novi upravljač ima intuitivan raspored tipki i prošireno grijanje preko cijelog obruča.

Središnja konzola naglašava praktičnost i digitalnu povezanost, s dva bežična punjača i snažnim USB priključcima (45 W), koji omogućuju brzo punjenje više uređaja, uključujući tablete i prijenosna računala.

Ukupno pet USB priključaka omogućuje svim putnicima jednostavno korištenje uređaja tijekom putovanja.

Dostupne su dvije boje interijera – crna i svijetlosiva – uz naglaske u crvenoj ili plavoj boji. Nova sjedala kombiniraju stil i funkcionalnost, s perforiranom sintetičkom kožom.

Unutrašnjost dodatno oplemenjuju metalni detalji, bijelo ambijentalno osvjetljenje i poboljšana ergonomija.

Prtljažni prostor ostaje izuzetno praktičan, s ravno preklopivim stražnjim sjedalima i električnim poklopcem prtljažnika s nožnim senzorom u višim razinama opreme.

Novo digitalno i povezano iskustvo

Toyota prvi put uvodi naprednu Arene softversku platformu koja omogućuje potpuno novo digitalno okruženje, uključujući novu generaciju ToyotaConnect multimedije i povezanih usluga. Sustav je brži, intuitivniji i jednostavniji za korištenje. Novo početno sučelje prilagođeno je europskim korisnicima, omogućujući prikaz svih važnih informacija na jednom mjestu.

Veliki 12,9-inčni zaslon nudi poboljšanu osjetljivost i brzinu rada, dok integracija s Googleom i TomTomom donosi kvalitetnije informacije o prometu, kamerama i zonama niskih emisija.

U plug-in hibridnoj verziji, geo-fencing funkcija inteligentno upravlja korištenjem električnog i hibridnog pogona kako bi se optimizirao doseg u zonama s ograničenjima emisija.

Novi 12,3-inčni zaslon vozača prikazuje podatke o vožnji, sigurnosti i učinkovitosti, uz dodatne informacije za PHEV modele.

Head-up zaslon projicira informacije 4–6 metara ispred vozača, povećavajući sigurnost i preglednost.

Glasovni asistent omogućuje prirodnu komunikaciju i upravljanje funkcijama vozila, uz poboljšano prepoznavanje zahvaljujući novim mikrofonima. Aplikacija MyToyota omogućuje personalizaciju usluga putem pretplatničkih opcija (ovisno o tržištu). Standardni paket usluga uključuje navigaciju u oblaku, glasovnog asistenta, bežična ažuriranja i digitalne usluge unutar aplikacije MyToyota, uz probno razdoblje od 10 godina u Europi. Dodatne funkcije dostupne su kroz opcionalne pakete.

Smart Navigation obavještava vozača o mobilnim kamerama za nadzor brzine, dok Remote usluge omogućuju daljinsko upravljanje vozilom. U slučaju sudara, nova funkcija Drive Recorder automatski se aktivira, snimajući od 10 sekundi prije udara do čak 30 sekundi nakon njega te pohranjujući datoteku za potencijalne potrebe osiguranja.

Korištenjem integriranih sigurnosnih kamera sustav omogućuje 360° snimanje na modelima viših razina opreme. Također se može aktivirati ručno za snimanje do 90 minuta vožnje, uz mogućnost izvoza putem USB-a.

S novim RAV4, Toyota uvodi svoju novu generaciju Smart Digital Key+, osmišljenu za besprijekoran pristup vozilu putem pametnog telefona ili pametnog sata. Sada radi izravno kroz digitalni novčanik pametnog telefona, eliminirajući potrebu za pokretanjem aplikacije i pružajući brže, intuitivnije iskustvo. Poboljšana funkcionalnost osigurava da digitalni ključ nastavlja raditi čak i kada je baterija NFC-kompatibilnog pametnog telefona ispražnjena. Moguće je izraditi do sedam digitalnih ključeva, čime korisnici mogu jednostavno podijeliti pristup vozilu s još šest osoba.

Redovita bežična (over-the-air) ažuriranja softvera kontinuirano će donositi poboljšanja funkcionalnosti, proširujući mogućnosti i praktičnost za korisnike.

Nove sigurnosne tehnologije

Arene platforma za razvoj softvera označava početak nove ere softverski definiranih vozila. Arene omogućuje najnoviji sustav Toyota T-Mate, uključujući novu generaciju Toyota Safety Sense, koja se prvi put uvodi na modelu RAV4. Ovaj sustav pruža sveobuhvatniji paket sigurnosnih i asistencijskih funkcija kao standard, uz brže djelovanje nego prije.

Novi sustav nadzora mrtvog kuta (BSM) upozorava vozača na vozila koja možda nisu vidljiva u bočnim retrovizorima. Sada uključuje novi indikator približavanja vozila straga, osmišljen za smanjenje stresa u vožnji, posebno na autocestama. Kada je aktiviran, daje zvučna i vizualna upozorenja kada se vozilo velikom brzinom približava straga, omogućujući vozaču pravovremenu reakciju.

Front Cross Traffic Alert nova je funkcija za RAV4 koja nadopunjuje BSM i pruža vozaču još bolju svjesnost okoline. Pomaže pri sigurnom prolasku kroz promet na raskrižjima detektirajući vozila koja prolaze ispred i upozorava vozača vizualnim i zvučnim signalom ako postoji visok rizik od sudara.

Napredniji Lane Change Assist sada pomaže vozaču pri sigurnom i jednostavnom prestrojavanju tijekom vožnje autocestom. Kada vozač uključi pokazivač smjera, sustav provjerava je li manevar siguran detekcijom vozila u mrtvom kutu, nakon čega pomoć pri upravljanju automatski dovršava promjenu trake. Funkcija radi kada su aktivirani adaptivni tempomat i sustav praćenja vozne trake.

Sustav za sprječavanje sudara (Pre-Collision System) unaprijeđen je proširenjem detekcije frontalnih sudara i poboljšanim prepoznavanjem prepreka, bicikala i motocikala. Sustav upozorava vozača zvučnim i vizualnim signalima te pruža pomoć pri kočenju. Ako vozač ne uspije pravovremeno usporiti, kočnice se automatski aktiviraju kako bi se spriječio ili ublažio sudar. U slučaju udara koji aktivira zračne jastuke, nova funkcija Secondary Collision Brake automatski postupno zaustavlja vozilo ako vozač to nije u mogućnosti učiniti.

Napredna funkcija parkiranja na modelima viših razina opreme omogućuje vozaču upravljanje parkiranjem putem pametnog telefona dok stoji izvan vozila. Radi dodatne sigurnosti, ako korisnik makne prst s uređaja, vozilo se odmah zaustavlja. Ručno parkiranje također je jednostavnije nego ikad zahvaljujući unaprijeđenom Panoramic View Monitoru, koji sada uključuje trodimenzionalni prikaz za bolju preglednost okoline vozila.

Vozna dinamika

Potpuno novi RAV4 podiže iskustvo vožnje za vozača i putnike integracijom novih tehnologija i materijala koji poboljšavaju voznu dinamiku i udobnost.

Lagana, ali iznimno kruta karoserija izrađena je na unaprijeđenoj K platformi Toyota New Global Architecture (TNGA). Ukupna krutost karoserije povećana je za 9,7 % u odnosu na prethodnu generaciju, dok su izmjene na točkama učvršćenja ovjesa povećale krutost za 31 % sprijeda i 27 % straga. Rezultat je bolje prianjanje i poboljšane performanse u zavojima.

Poboljšanja konstrukcije karoserije pozitivno utječu i na udobnost putnika, koji uživaju u tišoj i uglađenijoj vožnji. Promjene na točkama ovjesa i konstrukciji A-stupa, zajedno s materijalima za prigušenje vibracija, smanjuju prijenos vibracija. Novi amortizeri dodatno poboljšavaju udobnost pri niskim brzinama, dok optimizirani retrovizori i brtve vrata smanjuju buku vjetra.

Novi elektronički upravljani sustav kočenja prvi se put uvodi i pruža prirodniji osjećaj kočenja te kraći zaustavni put. Sustavi VBPC i CSDFC dodatno poboljšavaju stabilnost i upravljivost u zavojima.

Sustav Downhill Assist Control sada je dostupan na HEV i PHEV AWD modelima i automatski koči pri spuštanju niz strme nizbrdice.

U međuvremenu, novi sustav “shift-by-wire” omogućuje intuitivno, elektronički upravljano mijenjanje stupnjeva prijenosa putem jednosmjernog prekidača na središnjoj konzoli. Diskretni prekidač ima glatko, dvostupanjsko djelovanje. Svi načini vožnje mogu se odabrati jednim potezom pritiskom prema naprijed ili natrag, dok se parkirni način rada aktivira ručno putem posebne tipke ili automatski kada se vozilo ugasi.

Sustav pogona na sve kotače povećava sigurnost i samopouzdanje u vožnji na skliskim podlogama te osigurava da je potpuno novi RAV4 spreman za svaku avanturu, na cesti i izvan nje. Sustav radi besprijekorno automatski raspoređujući pogon na stražnje kotače kako bi se spriječilo proklizavanje prednjih kotača pri malim brzinama i u zavojima, čime se postiže stabilnija i pouzdanija vožnja.

U AWD izvedbi, potpuno novi RAV4 koristi elektronički upravljani kočioni sustav kako bi dodatno unaprijedio svoje terenske sposobnosti, povećavajući učinak diferencijala s ograničenim proklizavanjem kada dođe do proklizavanja jednog kotača. Odziv kočnica je brži i snažniji, čime se dulje ograničava proklizavanje i omogućuje prijenos okretnog momenta na kotač s boljim prianjanjem za glatki izlazak iz situacije.

AWD verzija također nudi snažne vučne performanse, s kapacitetom vuče od 2.000 kg u PHEV i hibridnoj izvedbi.

Maksimalni potencijal uz najnoviju PHEV tehnologiju

Kao prvo vozilo s novom generacijom Toyotine plug-in hibridne (PHEV) tehnologije, novi izuzetno učinkovit RAV4 utjelovljuje dvostruki DNK: potpuno električno vozilo za svakodnevne gradske vožnje i učinkovit hibrid za duža putovanja. S do 137 km električne vožnje (WLTP kombinirani ciklus) – dovoljno za svakodnevne potrebe većine europskih kupaca – nudi tu fleksibilnost bez kompromisa u dosegu ili pouzdanosti.

Nova generacija 2,5-litrenog plug-in hibridnog sustava temelji se na pojednostavljenoj konfiguraciji i novom baterijskom sklopu, pružajući veću snagu, ubrzanje i učinkovitost, uz brža rješenja punjenja.

Prepoznatljivo tiha vožnja, snažno ubrzanje i odzivno upravljanje, karakteristični za potpuno električnu vožnju, dostupni su u inteligentnom pogonu na sve kotače (AWD-i) i, po prvi put za RAV4 PHEV, u verziji s prednjim pogonom (FWD). AWD verzija razvija vodećih u klasi 309 DIN KS ukupne snage, dok FWD verzija nudi 272 DIN KS.

Nova baterija, razvijena na temelju iskustava iz razvoja električnih vozila, uključuje litij-ionsku bateriju visokog kapaciteta od 22,68 kWh – 30 % većeg kapaciteta i 8 % veće snage u odnosu na prethodnika. U kombinaciji s poboljšanim prednjim elektromotorom snage 150 kW (povećanje od 16 kW), omogućuje snažno ubrzanje. AWD RAV4 ubrzava od 0 do 100 km/h za 5,8 sekundi.

Znatno brže punjenje omogućeno je novim baterijskim sklopom. DC punjenje snagom od 50 kW – rijetkost u D-segmentu SUV vozila – omogućuje punjenje od 10 % do 80 % za samo 30 minuta, ovisno o uvjetima. Punjenje kod kuće ili na standardnim javnim punionicama također je brže zahvaljujući novom AC punjaču od 11 kW, koji je dvostruko brži od prethodne verzije i puni bateriju za otprilike tri sata.

Performanse baterije ostaju pouzdane i stabilne čak i u zahtjevnim uvjetima zahvaljujući poboljšanom sustavu hlađenja. Sustav upravljanja temperaturom automatski prebacuje između rashladnih krugova ovisno o uvjetima rada, održavajući optimalnu temperaturu za maksimalnu učinkovitost i performanse, čak i pri punjenju u hladnim uvjetima.

Osim poboljšanja performansi i punjenja, nova generacija PHEV sustava doprinosi boljoj dinamici vožnje zahvaljujući nižem težištu i većoj krutosti karoserije, postignutoj smještanjem baterije ispod poda.

Komponente su dodatno reorganizirane u motornom prostoru, čime je postignut jednostavniji raspored i više prostora u kabini. To je omogućeno integracijom DC pretvarača u upravljačku jedinicu snage (PCU), koja je smanjena i integrirana u novu generaciju e-osovine (eAxle), za tiši i učinkovitiji rad u hibridnom načinu.

Plug-in hibridni RAV4 pametno koristi svoj električni doseg uz pomoć geo-fencing tehnologije, koja automatski optimizira EV vožnju. Kombiniranjem podataka o prometu u stvarnom vremenu iz cloud navigacije s informacijama o vozačevim rutama i stilu vožnje, sustav automatski prebacuje između hibridnog i električnog načina rada. Ako se odredište nalazi u zoni niskih emisija, sustav osigurava dovoljno energije za vožnju isključivo na električni pogon.

Uz novu generaciju, Toyota uvodi i razvijen PHEV ekosustav, uključujući PHEV osiguranje i rješenja za punjenje. Korisnicima pomaže multimedijski sustav s informacijama o punjenju u stvarnom vremenu, kao i podacima o lokacijama i cijenama punionica, čime se osigurava jednostavno i ugodno korisničko iskustvo.

Najnovija hibridna tehnologija

U hibridnoj izvedbi, potpuno novi RAV4 također koristi najnoviju Toyotinu tehnologiju. Novi baterijski sklop i pojednostavljen sustav doprinose učinkovitijoj i dinamičnijoj vožnji u FWD i AWD izvedbi.

Toyotin 2,5-litreni hibridni sustav pruža brz odziv pri kretanju i glatko ubrzanje nalik električnom vozilu, uz izravan odziv zahvaljujući povećanom okretnom momentu od 221 Nm. AWD razvija ukupno 194 DIN KS, dok FWD verzija nudi 185 DIN KS.

Uz bolje performanse, poboljšana je i učinkovitost potrošnje goriva – u hibridnoj izvedbi RAV4 postiže potrošnju od samo 5,8 l/100 km (WLTP kombinirano).

Snaga elektromotora povećana je zahvaljujući unapređenjima u prijenosu i upravljačkoj jedinici snage, kao i novoj litij-ionskoj bateriji visokih performansi koja je manja i lakša. To omogućuje bolju učinkovitost i vozne karakteristike. Novi aluminijski kućišni odljev pojednostavljuje integraciju, dok je zavarivanje između ćelija smanjilo broj komponenti, a osigurači su integrirani u bateriju, čime je uklonjena potreba za zasebnom kutijom osigurača.

Unaprjeđenja elektromotora uključuju smanjenje krajeva zavojnica, izmijenjen raspored magneta i novu strukturu podmazivanja, čime se smanjuju gubici i povećava učinkovitost.

Šesta generacija modela RAV4 već je dostupna za narudžbe diljem Europe.

