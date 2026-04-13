Lauren Sanchez (56) otkrila veliku želju: 'Već sutra bih imala još jedno dijete'

Lauren Sánchez (56) ne skriva da je otvorena za proširenje obitelji sa suprugom, jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeffom Bezosom (62), unatoč tome što već imaju veliku, spojenu obitelj.

Naime, razgovoru za The New York Times, Emmyjem nagrađena novinarka i bivša televizijska voditeljica iskreno je priznala da bi bez razmišljanja ponovno postala majka.

“Imala bih još jedno dijete već sutra. Sutra”, rekla je Lauren, nakon čega je njezin glasnogovornik pojasnio da trenutno ne očekuje dijete.

Lauren i Jeff vjenčali su se 27. lipnja na glamuroznoj ceremoniji u Veneciji, čime su službeno spojili svoje obitelji.

Osnivač Amazona iz braka s bivšom suprugom MacKenzie Scott ima četvero djece – tri sina i kćer, dok Lauren ima troje djece iz prijašnjih veza: sina Nikka (25) s bivšim partnerom Tonyjem Gonzalesom te sina Evana (19) i kćer Ellu (18) s bivšim suprugom Patrickom Whitesellom.

Najemotivniji trenuci vjenčanja

Govoreći o svom vjenčanju, Lauren je istaknula da su joj najemotivniji trenutci bili upravo oni vezani uz djecu. Posebno ju je dirnulo što su sva djeca održala govore tijekom ceremonije.

“Najveći trenutak bio je s mojom djecom. Svi su držali govore – Jeffova i moja djeca. Jedan od mojih sinova, koji ima disleksiju i dopušta mi da o tome govorim, ispričao je nešto što mi je bilo izuzetno važno, a nisam imala pojma što će reći”, prisjetila se.

Riječ je o njezinu sinu Evanu, koji je kao dijete imao poteškoća s pisanjem.

“Bio je u četvrtom razredu i nije dobro pisao, a onda je napisao rečenicu ‘Ja to mogu’. Bila je to njegova prva rečenica. Uokvirila sam je i stavila u kuhinju. Upravo o tom trenutku je govorio”, ispričala je.

'Nisam mogla prestati plakati'

Emotivna atmosfera nastavila se i tijekom ceremonije, kada je govor održala njezina kći Ella. Lauren priznaje da nije mogla suspregnuti suze.

“Sva naša djeca su držala govore i svi su bili puni emocija i ljubavi. Moja kći je govorila prije nego što smo izrekli zavjete i počela sam plakati. Nisam se mogla zaustaviti”, rekla je.

Dodaje kako su upravo ti trenuci učinili njihovo vjenčanje posebnim.

Iako već imaju veliku obitelj, Lauren jasno poručuje – vrata novom članu nisu zatvorena.

