FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽENA JEFFA BEZOSA /

Lauren Sanchez (56) otkrila veliku želju: 'Već sutra bih imala još jedno dijete'

×
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Osnivač Amazona iz braka s bivšom suprugom ima četvero djece, dok njegova supruga Lauren iz prijašnjih veza ima troje djece

13.4.2026.
14:04
Hot.hr
Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Lauren Sánchez (56) ne skriva da je otvorena za proširenje obitelji sa suprugom, jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, Jeffom Bezosom (62), unatoč tome što već imaju veliku, spojenu obitelj.

Naime, razgovoru za The New York Times,  Emmyjem nagrađena novinarka i bivša televizijska voditeljica iskreno je priznala da bi bez razmišljanja ponovno postala majka.

Foto: MEGA/The Mega Agency/Profimedia

“Imala bih još jedno dijete već sutra. Sutra”, rekla je Lauren, nakon čega je njezin glasnogovornik pojasnio da trenutno ne očekuje dijete.

Lauren i Jeff vjenčali su se 27. lipnja na glamuroznoj ceremoniji u Veneciji, čime su službeno spojili svoje obitelji. 

Foto: Press Wire Service/Shutterstock Editorial/Profimedia

Osnivač Amazona iz braka s bivšom suprugom MacKenzie Scott ima četvero djece – tri sina i kćer, dok Lauren ima troje djece iz prijašnjih veza: sina Nikka (25) s bivšim partnerom Tonyjem Gonzalesom te sina Evana (19) i kćer Ellu (18) s bivšim suprugom Patrickom Whitesellom.

Najemotivniji trenuci vjenčanja

Govoreći o svom vjenčanju, Lauren je istaknula da su joj najemotivniji trenutci bili upravo oni vezani uz djecu. Posebno ju je dirnulo što su sva djeca održala govore tijekom ceremonije.

Foto: Marco BERTORELLO/AFP/Profimedia

“Najveći trenutak bio je s mojom djecom. Svi su držali govore – Jeffova i moja djeca. Jedan od mojih sinova, koji ima disleksiju i dopušta mi da o tome govorim, ispričao je nešto što mi je bilo izuzetno važno, a nisam imala pojma što će reći”, prisjetila se.

Riječ je o njezinu sinu Evanu, koji je kao dijete imao poteškoća s pisanjem. 

“Bio je u četvrtom razredu i nije dobro pisao, a onda je napisao rečenicu ‘Ja to mogu’. Bila je to njegova prva rečenica. Uokvirila sam je i stavila u kuhinju. Upravo o tom trenutku je govorio”, ispričala je.

'Nisam mogla prestati plakati'

Emotivna atmosfera nastavila se i tijekom ceremonije, kada je govor održala njezina kći Ella. Lauren priznaje da nije mogla suspregnuti suze.

“Sva naša djeca su držala govore i svi su bili puni emocija i ljubavi. Moja kći je govorila prije nego što smo izrekli zavjete i počela sam plakati. Nisam se mogla zaustaviti”, rekla je.

Dodaje kako su upravo ti trenuci učinili njihovo vjenčanje posebnim.

Iako već imaju veliku obitelj, Lauren jasno poručuje – vrata novom članu nisu zatvorena.

Lauren SanchezJeff BezosDijete
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike