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JEDVA ČEKAMO /

Ovako možete gledati svu akciju na najglamuroznijoj utrci u kalendaru Formule 1

Vlada veliko uzbuđenje uoči Velike nagrade Monaka, kultne, najglamuroznije utrke u kalendaru koju od 5. do 7. lipnja možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo. Evo našeg rasporeda - sutra, prvi slobodni trening u 13 i 30, drugi u 17 sati na RTL-u 2 i Voyo. U subotu nas čeka treći slobodni trening u 12 sati i 30 minuta na VOYO - a u 16 sati kvalifikacije na RTL-u 2 i Voyo. Dan utrke u nedjelju - u 14 sati počinje uvodna emisija Formula na RTL-u, a u 15 sati pali se semafor i kreće Velika nagrada na ulicama Monte Carla. 

 

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4.6.2026.
21:20
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