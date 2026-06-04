Ovako možete gledati svu akciju na najglamuroznijoj utrci u kalendaru Formule 1

JEDVA ČEKAMO /

Vlada veliko uzbuđenje uoči Velike nagrade Monaka, kultne, najglamuroznije utrke u kalendaru koju od 5. do 7. lipnja možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo. Evo našeg rasporeda - sutra, prvi slobodni trening u 13 i 30, drugi u 17 sati na RTL-u 2 i Voyo. U subotu nas čeka treći slobodni trening u 12 sati i 30 minuta na VOYO - a u 16 sati kvalifikacije na RTL-u 2 i Voyo. Dan utrke u nedjelju - u 14 sati počinje uvodna emisija Formula na RTL-u, a u 15 sati pali se semafor i kreće Velika nagrada na ulicama Monte Carla.