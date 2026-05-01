UEFA u problemu zbog Europske lige: Promjena u Ligi prvaka izazvala neočekivane posljedice

UEFA je priznala kako je novi format Lige prvaka imao značajne posljedice na popularnost drugog po snazi europskog klupskog natjecanja, Europsku ligu. Promjene u sustavu natjecanja, među kojima je i ukidanje prelaska klubova iz Lige prvaka u Europa ligu, dovele su do pada gledanosti za više od 50 posto.

Iako je UEFA službeno zadovoljna novim formatom Lige prvaka, ističući kako navijači uživaju u učestalijim derbijima i gotovo neprekidnom ritmu velikih utakmica, istodobno priznaju da je Europa liga izgubila velik dio svoje privlačnosti. Nedostatak „spuštanja“ klubova iz elitnog natjecanja značajno je oslabilo interes publike i smanjilo globalnu vidljivost natjecanja.

Unatoč tome, pojedine utakmice i dalje bilježe snažnu gledanost. Tako je finale Europa lige na platformama TNT Sports i Discovery+ privuklo više od pet milijuna gledatelja. Riječ je o susretu Tottenhama i Mancherster Uniteda koji je postao najgledaniji prijenos na toj platformi do sada, s porastom gledanosti od čak 294 posto u odnosu na prošlogodišnje finale između Atalante i Bayer Leverkusena.

Usporedbe radi, dok je zabilježen i dvoznamenkasti rast televizijskog dosega u odnosu na finala iz prethodnih sezona u kojima su sudjelovali britanski klubovi, poput Manchester Uniteda i Villarreala 2021. te Chelseaja i Arsenala 2019. godine.

S druge strane, utakmice Lige prvaka i dalje obaraju rekorde gledanosti. Polufinalni susret između PSG-a i Bayern Münchena postavio je nove rekorde u streaming gledanosti na platformi Prime, gdje je utakmicu pratilo više od pet milijuna kućanstava.

Prema industrijskim procjenama od prosječno 1,6 gledatelja po kućanstvu, to znači da je susret pratilo više od osam milijuna navijača. Time je prva utakmica polufinala nadmašila prethodni rekord gledanosti u Njemačkoj, koji je samo nekoliko tjedana ranije postavljen na četvrtfinalnom dvoboju između Bayerna i Real Madrida, kada je zabilježeno više od 4,5 milijuna kućanstava.

