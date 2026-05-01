Povijesni trenutak u Sloveniji: Iskusna sutkinja prvi put sudi utakmicu Prve slovenske lige

Povijesni trenutak u Sloveniji: Iskusna sutkinja prvi put sudi utakmicu Prve slovenske lige
Foto: Leiting Gao/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

1.5.2026.
17:13
Tonko Medvedec
Leiting Gao/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
Slovenski nogomet ovog vikenda ispisuje novo poglavlje svoje povijesti. Po prvi put u najvišem rangu domaćeg prvenstva, u ulozi glavne sutkinje našla se žena, Aleksandra Česen.

Utakmicu 33. kola Slovenske prve lige između Celja Brava voditi će upravo Česen, čime će postati prva žena koja je sudila kao glavna sutkinja u elitnom razredu slovenskog nogometa. 

Iako su žene u Sloveniji već godinama prisutne u nižim ligama i mlađim kategorijama, najviši rang natjecanja do sada je bio rezerviran isključivo za muške suce. Upravo zato ovaj trenutak ide u pravom i konkretnom koraku prema većoj uključenosti žena u muški nogomet.

Slovenija se ovim potezom priključila trendu koji je već neko vrijeme prisutan u vodećim europskim ligama. U Njemačkoj je Bibiana Steinhaus još 2017. godine postala prva žena koja je sudila utakmice Bundeslige. U Francuskoj je Stéphanie Frappart 2019. godine sudil,a Ligue 1, a kasnije je sudila i utakmice Lige prvaka. Italija je 2022. godine slijedila taj primjer uključivanjem Marije Sole Ferrieri Caputi u Seriju A, dok je u Engleskoj Rebecca Welch 2023. godine sudila u Premier ligi.

U Hrvatskoj je u nečemu predvodila europske države, Ivana Martinčić već je 2021. godine sudila utakmice HNL-a kao glavna sutkinja, čime je otvorila vrata sličnim promjenama u susjedstvu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
