Povijesni trenutak u Sloveniji: Iskusna sutkinja prvi put sudi utakmicu Prve slovenske lige

Slovenski nogomet ovog vikenda ispisuje novo poglavlje svoje povijesti. Po prvi put u najvišem rangu domaćeg prvenstva, u ulozi glavne sutkinje našla se žena, Aleksandra Česen.

Utakmicu 33. kola Slovenske prve lige između Celja i Brava voditi će upravo Česen, čime će postati prva žena koja je sudila kao glavna sutkinja u elitnom razredu slovenskog nogometa.

Iako su žene u Sloveniji već godinama prisutne u nižim ligama i mlađim kategorijama, najviši rang natjecanja do sada je bio rezerviran isključivo za muške suce. Upravo zato ovaj trenutak ide u pravom i konkretnom koraku prema većoj uključenosti žena u muški nogomet.

Slovenija se ovim potezom priključila trendu koji je već neko vrijeme prisutan u vodećim europskim ligama. U Njemačkoj je Bibiana Steinhaus još 2017. godine postala prva žena koja je sudila utakmice Bundeslige. U Francuskoj je Stéphanie Frappart 2019. godine sudil,a Ligue 1, a kasnije je sudila i utakmice Lige prvaka. Italija je 2022. godine slijedila taj primjer uključivanjem Marije Sole Ferrieri Caputi u Seriju A, dok je u Engleskoj Rebecca Welch 2023. godine sudila u Premier ligi.

U Hrvatskoj je u nečemu predvodila europske države, Ivana Martinčić već je 2021. godine sudila utakmice HNL-a kao glavna sutkinja, čime je otvorila vrata sličnim promjenama u susjedstvu.

