UEFA se oglasila oko sporne situacije bizarnim priopćenjem

UEFA se oglasila oko sporne situacije bizarnim priopćenjem
Foto: Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia

UEFA se javila službenim priopćenjem koje je poprilično smiješno

30.4.2026.
9:38
Sportski.net
Manu Reino/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Atletico Madrid i Arsenal su na Metropolitano stadionu odigrali 1-1. Arsenal je poveo u 44. minuti golom Viktora Gyökeresa, a u 56. minuti izjednačio Julian Alvarez

Oba pogotka postignuta su s bijele točke, a u drugom poluvremenu je Danny Makkelie po treći puta pokazao na kreč, ali onda je nakon pogledane snimke odlučio promijeniti odluku. Bila je to situacija s Hanckom i Ezeom u kaznenom prostoru Atletica. Arteta je tu odluku prozvao neprihvatljivom, a s njim se složio i bivši engleski sudac Mark Halsey

UEFA se javila službenim priopćenjem koje je poprilično smiješno. "Igrač Atletica, broj 17, nije napravio prekršaj nad protivnikom". Da, to je to, to je cijelo službeno priopćenje. Sky Sport News tražio je detaljnije objašnjenje, ali nisu ga dobili.

"Nakon povratka u svlačionicu, razgovora s dečkima i gledanja incidenta s penalom, bilo je izuzetno razočaravajuće i iritantno jer je bilo protiv pravila i promijenilo je tijek utakmice", kazao je Arteta nakon utakmice. 

"Postoji jasan kontakt. Vi donosite odluku, ne možete je poništiti kada je morate pregledati 13 puta. To je potpuno neprihvatljivo na ovoj razini", bio je uzrujan Arteta, a detaljno objašnjenje od UEFA-e nije dobio.

