Brazilac se teško osramotio: Tri je puta pucao jedanaesterac i ostao bez pogotka

Dok smo u Ligi prvaka gledali remi Atletica i Arsenala 1-1 u kojem su oba gola postignuta s bijele točke, u Čileu se nije proslavio brazilski napadač Carlos Vinicius čiji su promašaji postali viralni.

Carlos Vinicius je sa svojim Gremiom gostovao kod čileanskog Palestina u trećem kolu južnoameričke Sudamericane (CONMEBOL verzija Europske lige). U 11. minuti Gremio je dobio jedanaesterac. Vinicius je pucao, a vratar Sebastian Perez obranio. Udarac se morao ponoviti, Vinicius je promijenio stranu, ali Perez je opet obranio. Sudac je pokazao da se jedanaesterac opet mora izvesti.

Treća sreća, pomislili biste. Vinicius se vratio na dolje desno gdje je pucao prvi put, ali Perez je upisao treću obranu u nizu i postao heroj Palestina te osramotio Gremijevog napadača iza kojega je zasigurno besana noć. Utakmica je završila 0-0, a Vinicius će postati viralan. Sofa ga je "nagradila" ocjenom 5.5. Njegove promašaje pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Enrique nakon spektakla: 'Trebati će nam minimalno tri pogotka ako želimo proći'