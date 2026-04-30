VIRALNA SNIMKA /

Brazilac se teško osramotio: Tri je puta pucao jedanaesterac i ostao bez pogotka

Brazilac se teško osramotio: Tri je puta pucao jedanaesterac i ostao bez pogotka
Foto: Rodrigo ARANGUA/AFP/Profimedia

Carlos Vinicius je sa svojim Gremiom gostovao kod čileanskog Palestina u trećem kolu južnoameričke Sudamericane

30.4.2026.
9:22
Sportski.net
Rodrigo ARANGUA/AFP/Profimedia
Dok smo u Ligi prvaka gledali remi Atletica i Arsenala 1-1 u kojem su oba gola postignuta s bijele točke, u Čileu se nije proslavio brazilski napadač Carlos Vinicius čiji su promašaji postali viralni. 

Carlos Vinicius je sa svojim Gremiom gostovao kod čileanskog Palestina u trećem kolu južnoameričke Sudamericane (CONMEBOL verzija Europske lige). U 11. minuti Gremio je dobio jedanaesterac. Vinicius je pucao, a vratar Sebastian Perez obranio. Udarac se morao ponoviti, Vinicius je promijenio stranu, ali Perez je opet obranio. Sudac je pokazao da se jedanaesterac opet mora izvesti.

Treća sreća, pomislili biste. Vinicius se vratio na dolje desno gdje je pucao prvi put, ali Perez je upisao treću obranu u nizu i postao heroj Palestina te osramotio Gremijevog napadača iza kojega je zasigurno besana noć. Utakmica je završila 0-0, a Vinicius će postati viralan. Sofa ga je "nagradila" ocjenom 5.5. Njegove promašaje pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Enrique nakon spektakla: 'Trebati će nam minimalno tri pogotka ako želimo proći'

GremioPalestinoConmebolSudamericanaPenal
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike