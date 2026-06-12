U Šibenskom akvatoriju ispisane 23 kazne: Glisiranje uz obalu skupo se naplaćuje

Pomorska policija Šibenik tijekom proteklih mjesec dana provela je pojačani nadzor pomorskog prometa u šibenskom akvatoriju. Uz ostale poslove iz nadležnosti pomorske policije, posebna pažnja bila je usmjerena na poštivanje odredbi koje se odnose na glisiranje i plovidbu preblizu obali.

U 23 odvojena postupanja policijski službenici utvrdili su kršenja propisa vezanih uz vožnju plovila preblizu obali, odnosno glisiranje na nedopuštenoj udaljenosti. Prekršiteljima su izrečene novčane kazne u iznosu od 400 eura.

Prema Pravilniku o sigurnosti pomorske plovidbe, motorne brodice, brodice na mlazni pogon, skuteri, jet ski plovila, brodice na zračnom jastuku i slična plovila smiju ploviti glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Takva plovidba dopuštena je isključivo na područjima gdje glisiranje nije zabranjeno.

Iz policije podsjećaju kako je poštivanje ovih pravila ključno za sigurnost kupača, ronioca i svih ostalih sudionika u pomorskom prometu. Najavljuju i da će policijski službenici i u narednom razdoblju nastaviti s pojačanim nadzorom.

Građani i turisti pozivaju se da se pridržavaju propisanih udaljenosti i pravila plovidbe kako bi se spriječile nesreće i osigurala sigurnost na moru tijekom ljetne sezone.