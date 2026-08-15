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Ronaldo i Georgina se vjenčali, a detalj iz predbračnog ugovora privukao ogromnu pažnju

Ronaldo i Georgina se vjenčali, a detalj iz predbračnog ugovora privukao ogromnu pažnju
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Predbračni ugovor potpisali su dan prije vjenčanja kod javnog bilježnika u Lisabonu

15.8.2026.
9:32
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez nakon deset godina veze uplovili su u bračne vode, a ubrzo su se pojavili i detalji njihovog predbračnog ugovora.

Par je organizirao intimno vjenčanje u luksuznoj vili u Cascaisu, u blizini Lisabona, pred malim brojem uzvanika. Ronaldo i Georgina upoznali su se u Madridu dok je ona radila u trgovini Guccija, a svoju su vezu godinama držali podalje od javnosti.

Predbračni ugovor potpisali su dan prije vjenčanja kod javnog bilježnika u Lisabonu. Njime su dogovorili režim odvojene imovine, prema kojem svatko zadržava ono što je stekao prije i tijekom braka.

Ipak, prema pisanju portugalskih medija koje prenosi španjolska Marca, ugovor sadrži i posebnu odredbu. U slučaju razvoda Georgina bi navodno primala 100.000 eura mjesečno.

Time je, čini se, unaprijed uređeno pitanje financija u slučaju eventualnog kraha njihovog braka.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodríguez
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