Imao je 16 pobjeda i bio pred velikom karijerom, a onda se dogodila tragedija

Bivši portorikanski boksač Prichard Colón preminuo je u 33. godini nakon gotovo 11 godina borbe s teškim posljedicama ozljede mozga koju je zadobio tijekom meča 2015. godine.

Njegova smrt označila je kraj jedne od najtužnijih priča modernog boksa. Godinama se Colónova borba odvijala daleko od javnosti, u krugu obitelji koja mu je pružala podršku i brinula o njemu.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov otac Richard Colón emotivnom porukom: „Sada je na boljem mjestu.“

Prije kobne večeri 17. listopada 2015. godine, Colón je bio jedan od najperspektivnijih mladih boksača. Nadimka „Digget“, imao je savršen profesionalni omjer od 16 pobjeda, uključujući čak 13 nokauta, i slovio je za buduću veliku zvijezdu portorikanskog boksa.

Rođen na Floridi, s obitelji se kao desetogodišnjak preselio u Portoriko, odakle su mu roditelji, kako bi predstavljao njihovu domovinu. Ondje je izgradio sjajnu amatersku karijeru, osvojivši pet nacionalnih prvenstava i zlatnu medalju na Panameričkom prvenstvu za mlade 2010. godine.

Njegov prijelaz u profesionalni boks bio je iznimno brz. Bio je talentiran, karizmatičan i omiljen među navijačima, a mnogi su mu predviđali veliku budućnost. Nažalost, sve se promijenilo nakon kobnog meča 2015. godine.