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Lažni liječnik prevario ženu za 5.000 eura: Policija ga pronašla stotinama kilometara dalje

Lažni liječnik prevario ženu za 5.000 eura: Policija ga pronašla stotinama kilometara dalje
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Foto: Shutterstock

Građanima se savjetuje da ne nasjedaju na pozive u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba, i da u takvim slučajevima pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji

12.6.2026.
14:55
Andrea Vlašić
Shutterstock
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Dubrovačka policija je pronašla i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da je kao lažni liječnik sudjelovao u prijevari kojom je žena (77) ostala bez 5 tisuća eura.

Način na koji je počinjeno ovo kazneno djelo podudara se s ranijim upozorenjima policije o sve češćim prijevarama u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili zdravstveni djelatnici. Najčešće ciljaju starije osobe kojima izmišljaju hitne situacije povezane s članovima obitelji kako bi ih naveli na žurnu predaju novca. Zbog porasta ovakvih slučajeva, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u više je navrata upozoravala građane na ovaj oblik prijevare.

Naime, početkom lipnja oštećena žena prijavila prevaru, a dubrovačka policija je vrlo brzo utvrdila identitet počinitelja i za njim raspisala potragu.

Osumnjičeni je uhićen jučer na području Rijeke, a potom je odveden u Dubrovnik gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Po njegovu završetku protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog prijevare, nakon čega je predan u pritvor.

Građanima se savjetuje da ne nasjedaju na pozive u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba, i da u takvim slučajevima pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji, a svaki sumnjiv poziv odmah prijave policiji na broj 192. Zahvaljujemo svim građanima koji su policiji prijavili ovakve pokušaje prevare i dostavili korisne informacije.

Podsjetimo, PU Dubrovnik je u posljednjih godinu dana uspješno riješila četiri slučaja prevare starijih građana pozivima "lažnih liječnika". Svi počinitelji su bili strani državljani koji su uhićeni i kazneno-pravno procesuirani.

PrijevaraPrevaraUmirovljenicaLazni LijecnikPu Dubrovačko-neretvanska
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