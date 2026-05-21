POLICIJA UPOZORAVA /

Žena iz Zagorja ostala bez 300.000 eura: Napravila je strašnu grešku
Foto: Shutterstock

21.5.2026.
11:15
Hina
Bez 300.000 eura ostala je 64-godišnja žena s područja Krapinsko-zagorske županije nakon što je mjesecima putem internetske platforme za ulaganja komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu, priopćila je policija u četvrtak.

Prema prijavi, žena je u više navrata uplaćivala novac prema uputama osoba s kojima je komunicirala, a dio sredstava povremeno joj je bio isplaćivan, kako bi stekla dojam ostvarivanja zarade i sigurnosti ulaganja. Kada je zatražila novu isplatu sredstava, nije joj odobrena, što je ženu navelo da posumnja u prijevaru.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko 300.000 eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja okolnosti i pronalaska prevaranata.

Policija upozorila građane 

Policija upozorava građane da budu posebno oprezni prema učestalim i neočekivanim pozivima u kojima se obećava brza i velika zarada uz tvrdnje da je ulaganje sigurno ili vremenski ograničeno. Dodatni znak za uzbunu su tvrdnje da je investicijska ponuda dostupna samo određenoj osobi i zahtjevi da se o njoj ne govori drugima.

Građanima savjetuju da prije bilo kakvog ulaganja zatraže neovisan financijski savjet te da s oprezom pristupaju nenajavljenim telefonskim pozivima i ponudama ulaganja koje obećavaju zajamčen povrat ili sigurnu dobit. Preporučuju i bilježenje telefonskog broja pozivatelja te samostalnu provjeru identiteta preko službenih kontakata organizacije, a ne brojeva koje dostave sami pozivatelji.

Policija dodatno upozorava da prevaranti često koriste informacije dostupne na internetu i društvenim mrežama kako bi djelovali uvjerljivo, zbog čega građani ne bi smjeli pretpostaviti da je riječ o legitimnim osobama samo zato što raspolažu određenim osobnim podacima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
