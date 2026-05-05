Prevara se širi u Hrvatskoj, policija objavila fotografije: Pripazite ako dobijete ovaj SMS

Istarska policija u utorak je upozorila građane na lažne SMS poruke o plaćanju prometne kazne.

Policiji su pristigle dojave građana koji su zaprimili poruku u kojoj stoji da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa.

U nastavku se navodi kako se "kazna" može platiti online unutar 48 sati te da će u protivnom morati osobno doći u postaju, gdje se mogu primijeniti i dodatne naknade.

Foto: PU istarska

U poruci se nalazi poveznica na plaćanje, koja isprva djeluje kao web stranica portala eGrađani (ePrekršaji), no ako se pažljivo pogleda, jasno je da je riječ o lažnoj stranici.

Na stranici se navodi kako "postoji neplaćena saobraćajna kazna" te se osobu poziva da je plati odmah, a napominje se i da neplaćanje može rezultirati visokim kaznama, suspenzijom vozačke ili čak pozivom na sud, opisuje policija u priopćenju.

Foto: PU istarska

Nakon što se na stranici unese registracijska oznaka, otvara se nova stranica s podacima o prekršaju i izrečenoj kazni.

Klikom na sljedeću poveznicu otvara se još jedna stranica, na kojoj se zahtijeva unos podataka o vlasniku kartice, broju bankovne kartice, roku važenja kartice i CVV broju.

Foto: PU istarska

Smishing prevara

U priopćenju se građani upozoravaju da policija SMS porukama ne šalje obavijesti o plaćanju kazni te da ne odgovaraju na takvu poruku niti slijede poveznice koje se nalaze u njoj. Riječ je o takozvanoj smishing prevari, kojom kibernetički kriminalci pokušavaju žrtvu dovesti u zabludu, a sve kako bi stekli protupravnu imovinsku korist.

"Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru", navela je policija.

"U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke", dodala je policija i istaknula da se građani dodatno mogu informirati na stranici Web heroj.

