POLICIJA UPOZORAVA /

Žena u Dalmaciji ostala bez 100.000 eura: Objavljeni detalji nevjerojatne prevare

Žena u Dalmaciji ostala bez 100.000 eura: Objavljeni detalji nevjerojatne prevare
Foto: Shutterstock

Policija provodi istraživanje i utvrđuje sve okolnosti prijave, a građanima poručuju da budu oprezni i sumnjičavi kod ovakvih ili sličnih poziva

5.5.2026.
14:53
Erik Sečić
Splitsko-dalmatinska policija u utorak je izvijestila kako je zaprimila kaznenu prijavu 82-godišnjakinje kojoj je lažni policajac sredinom prošlog mjeseca na prevaru uzeo čak 100.000 eura.

Nazvao ju je telefonom i predstavio se kao policajac, a potom ju je uspio uvjeriti da je novac na njezinom računu predmet istrage te da ga mora predati policiji.

Kako bi bio što uvjerljiviji, čak joj izdao i "potvrdu" o privremenom oduzimanju predmeta, koja je bila lažna i nevažeća.

Upozorenje građanima 

Policija provodi istraživanje i utvrđuje sve okolnosti prijave, a građanima poručuju da budu oprezni i sumnjičavi kod ovakvih ili sličnih poziva. Napominju kako policija nikad neće razgovarati na takav način niti će ih tražiti novac. 

Dodaju i nekoliko savjeta koji mogu pomoći u prepoznavanju prevare: 

  • ne klikajte na sumnjive poveznice i ne unosite na takvim stranicama podatke bankovne kartice i lozinke,
  • provjeravajte autentičnost web-stranica s kojima se susrećete
  • ako zaprimite poziv osobe koja se predstavlja kao djelatnik banke, državne ustanove, davatelja internetskih usluga i slično, a od vas traži osobne podatke i podatke o bankovnom računu, nikada ne dajte takve podatke (banke, državne ustanove i dr. neće tražiti takve podatke od vas) te provjerite je li pozivatelj doista osoba za koju se predstavlja (povratno nazovite službeni broj banke ili druge institucije)
  • nikada ne odajte podatke o svojim bankovnim računima, osobito PIN-ove, jednokratne autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve, drugim osobama
  • budite vrlo oprezni s ponudama za unosne investicijske mogućnosti i uvijek tražite nepristrani financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva nepoznatoj osobi

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
