Žena u Dalmaciji ostala bez 100.000 eura: Objavljeni detalji nevjerojatne prevare

Splitsko-dalmatinska policija u utorak je izvijestila kako je zaprimila kaznenu prijavu 82-godišnjakinje kojoj je lažni policajac sredinom prošlog mjeseca na prevaru uzeo čak 100.000 eura.

Nazvao ju je telefonom i predstavio se kao policajac, a potom ju je uspio uvjeriti da je novac na njezinom računu predmet istrage te da ga mora predati policiji.

Kako bi bio što uvjerljiviji, čak joj izdao i "potvrdu" o privremenom oduzimanju predmeta, koja je bila lažna i nevažeća.

Upozorenje građanima

Policija provodi istraživanje i utvrđuje sve okolnosti prijave, a građanima poručuju da budu oprezni i sumnjičavi kod ovakvih ili sličnih poziva. Napominju kako policija nikad neće razgovarati na takav način niti će ih tražiti novac.

Dodaju i nekoliko savjeta koji mogu pomoći u prepoznavanju prevare:

ne klikajte na sumnjive poveznice i ne unosite na takvim stranicama podatke bankovne kartice i lozinke,

provjeravajte autentičnost web-stranica s kojima se susrećete

ako zaprimite poziv osobe koja se predstavlja kao djelatnik banke, državne ustanove, davatelja internetskih usluga i slično, a od vas traži osobne podatke i podatke o bankovnom računu, nikada ne dajte takve podatke (banke, državne ustanove i dr. neće tražiti takve podatke od vas) te provjerite je li pozivatelj doista osoba za koju se predstavlja (povratno nazovite službeni broj banke ili druge institucije)

nikada ne odajte podatke o svojim bankovnim računima, osobito PIN-ove, jednokratne autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve, drugim osobama

budite vrlo oprezni s ponudama za unosne investicijske mogućnosti i uvijek tražite nepristrani financijski savjet prije nego što date novac ili uložite sredstva nepoznatoj osobi

