Hrvatica ostala bez 70.000 eura, napravila strašnu grešku: 'Novac mu je dala na ruke'

Žena (79) iz Đakova u četvrtak je nasjela na prevaru i ostala bez čak 70.000 eura.

Muke su počele nakon što ju je nazvao zasad nepoznati prevarant i predstavio se kao liječnik.

Novac mu dala na ruke

Lažima ju je uspio uvjeriti da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri, a 79-godišnjakinja mu je povjerovala i potom na ruke predala 70.000 eura.

Osječko-baranjska policija navodi da je u tijeku potraga za drskim prevarantom.

