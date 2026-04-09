FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MISLIO DA ZARAĐUJE /

Jedan klik do katastrofe: Umirovljenik iz Zagorja ostao bez 125.000 eura!

×
Foto: Shutterstock

9.4.2026.
8:59
Hina
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Bez 125.000 eura ostao je 78-godišnji muškarac u Zagorju koji je nasjeo na računalnu prijevaru i putem društvene mreže stupio u kontakt s osobom koja je nudila ulaganje u kriptovalute, izvijestila je policija u četvrtak.

Muškarac je u više navrata uplaćivao novac prema uputama takozvanog brokera, nakon čega mu je prikazana navodna velika dobit. Naknadnim uvidom u račun utvrdio je da sredstva nisu ostvarena zaradom, već su prebacivana s njegovog žiro računa.

Policija navodi da ukupna materijalna šteta iznosi 125.000 eura te da slijedi podnošenje kaznene prijave zbog računalne prijevare, dok kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i dalje traje.

Poruka građanima

"Građane pozivamo na oprez te da ne dijele osobne i bankovne podatke s nepoznatim osobama niti instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Dobro se informirajte prilikom investiranja i potražite financijski savjet nadležnih hrvatskih institucija prije nego što uložite novac. Ne vjerujte upornim nepoznatim osobama koje vas nagovaraju na trgovanje kriptovalutama iako nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas pritom da je riječ o jednostavnom načinu poslovanja", poručili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Savjetuju i da svaku sumnju u prijevaru i sličnu kažnjivu radnju građani odmah prijave policiji na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji.

Detaljne informacije o tome kako izbjeći prijevare mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu Web heroj.

Racunalna PrijevaraKriptovalutaZagorje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike