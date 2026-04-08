Žena iz Splita ostala bez 20.000 eura: Prekasno je shvatila što je napravila

U proteklih mjesec dana žena na području splitsko-dalmatinske županije postala je žrtvom nepoznatog prevaranta koji joj je obećao značajnu zaradu ulaganjem na burzi i u kriptovalute, pri čemu je izgubila ukupno 20 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

Žrtvu je kontaktirao muškarac koji se lažno predstavio i tvrdio da će je zastupati na burzi i pritom joj nudio velike profite. Vjerujući njegovim obećanjima, u više navrata uplatila je ukupno oko 20 tisuća eura.

Kada je zatražio daljnju uplatu radi navodne kupnje kriptovalute, shvatila je da je riječ o prijevari i slučaj prijavila splitsko-dalmatinskoj policiji.

Policija upozorila

Policija upozorava da se radi o računalnoj investicijskoj prijevari, u kojoj počinitelj uvjeri žrtvu da je riječ o sigurnom ulaganju.

Građanima savjetuju da odbijaju nenajavljene pozive o ulaganjima, traže nepristrani financijski savjet prije bilo kakvog ulaganja, budu sumnjičavi prema ponudama koje obećavaju zajamčene povrate i velike dobiti, te da prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Ako je netko već postao žrtva prijevare, postoji rizik da će prevaranti ponovno pokušati ciljati istu osobu ili prodati njezine podatke drugim prevarantima. Policija apelira na građane da ne dijele osobne podatke i ne uplaćuju novac nepoznatim osobama.

