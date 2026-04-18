LAŽNI LIJEČNIK /

Prevarant koji je Hrvatici uzeo 70.000 eura uhićen na granici: 'Novac mu je dala na ruke'

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

18.4.2026.
10:39
Hinadanas.hr
Marko Prpic/PIXSELL
Na međunarodnom graničnom prijelazu Bajakovo uhićen je 33-godišnji Ukrajinac osumnjičen da je, lažno se predstavljajući kao liječnik, od 80-godišnje žene iz Đakova uzeo 70.000 eura, izvijestila je u subotu policija. 

Zaustavljen je u četvrtak oko 23.30 sati na graničnom prijelazu, gdje je utvrđeno da je za njim raspisana potraga zbog sumnje da je prevario 80-godišnju ženu iz Đakova.

Priveden je u policijsku postaju, gdje je kod njega pronađeno više od 10.000 eura i 200 dolara te drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelom. 

Dala mu novac na ruke 

Istragom je utvrđeno da je 9. travnja, predstavljajući se kao liječnik, od starice uzeo 70.000 eura, rekli su u policiji. Osumnjičeni je u četvrtak navečer predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava

Podsjetimo, policija je prošli tjedan izvijestila da je prevarant ženu lažima uspio uvjeriti da treba platiti liječenje svoje kćeri. Ona mu je povjerovala i potom na ruke predala 70.000 eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bizarna proslava pravoslavnog Uskrsa: Za najveći blagdan dvije župe međusobno se raketiraju

PrevaraLazni LijecnikBajakovo
