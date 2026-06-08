Ovako su se zvijezde serije 'Divlje pčele' oprostile od spletkaroša Vice Radonića

Jedan od najupečatljivijih i najkompleksnijih likova prve sezone "Divljih pčela" zauvijek je napustio Vrilo. Vice Radonić, poznatiji kao Zlatan, kojeg je sjajno utjelovio glumac Pere Eranović, svoj je put završio u dramatičnom i potresnom raspletu koji je mnoge gledatelje ostavio bez riječi.

Iako je često izazivao podijeljene reakcije i znao svojim postupcima izluđivati publiku, Vice je bio lik kojeg nitko nije mogao ignorirati.

Njegove spletke, tajne, lažni identiteti i nepredvidivi potezi učinili su ga jednim od zaštitnih lica prve sezone i jednim od najviše komentiranih stanovnika Vrila, zbog čega njegov odlazak nije pogodio samo obožavatelje serije.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, iza kamera ostalo je mnogo više od zajedničkog rada: stvorena su prijateljstva, uspomene i trenutci koji će se dugo pamtiti.

Foto: Margarita Mladinić/Instagram/Screenshot

Od kolege sa seta oprostila se i glumica Margarita Mladinić, koju gledatelji poznaju kao Terezu, podijelivši je njihovu zajedničku fotografiju sa seta.

"Popaj i Oliva, Vrilo edition", napisala je Mladinić pokazavši koliko je topline, zajedništva i dobre energije vladalo među ekipom, bez obzira na sve drame koje su njihovi likovi prolazili na ekranu.

Dirljiv oproštaj podijelio je i Eugen Višić, koji je u seriji utjelovio Tončija, Vicinog vjernog pomoćnika. Uz fotografije iza kamera napisao je: "Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!"

Pero mu nije ostao dužan pa je odgovorio riječima koje su istovremeno nasmijale i rastužile fanove: "Bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali! U mom scenariju bi ih sada Tonči razbacao k'o beba zvečku."

Njihova razmjena podsjetila je gledatelje koliko su Vice i Tonči obilježili seriju, ali i koliko su se snažne veze stvorile među glumcima tijekom snimanja. Vice je možda zauvijek napustio Vrilo, no sudeći prema reakcijama kolega i publike, Pere Eranović ostat će jedno od lica koje je obilježilo prvu sezonu "Divljih pčela" - i koje će se još dugo pamtiti.