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IZA KULISA SERIJE /

Ovako su se zvijezde serije 'Divlje pčele' oprostile od spletkaroša Vice Radonića

Ovako su se zvijezde serije 'Divlje pčele' oprostile od spletkaroša Vice Radonića
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon šokantnog kraja Vice Radonića u Divljim pčelama, od Pere Eranovića oprostili su se i njegovi kolege sa seta. Emotivne poruke i zajedničke fotografije pokazale su koliko je glumac bio omiljen među ekipom

8.6.2026.
19:18
Hot.hr
Sandra Simunovic/PIXSELL
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Jedan od najupečatljivijih i najkompleksnijih likova prve sezone "Divljih pčela" zauvijek je napustio Vrilo. Vice Radonić, poznatiji kao Zlatan, kojeg je sjajno utjelovio glumac Pere Eranović, svoj je put završio u dramatičnom i potresnom raspletu koji je mnoge gledatelje ostavio bez riječi.

Iako je često izazivao podijeljene reakcije i znao svojim postupcima izluđivati publiku, Vice je bio lik kojeg nitko nije mogao ignorirati.

Njegove spletke, tajne, lažni identiteti i nepredvidivi potezi učinili su ga jednim od zaštitnih lica prve sezone i jednim od najviše komentiranih stanovnika Vrila, zbog čega njegov odlazak nije pogodio samo obožavatelje serije.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, iza kamera ostalo je mnogo više od zajedničkog rada: stvorena su prijateljstva, uspomene i trenutci koji će se dugo pamtiti.

Ovako su se zvijezde serije 'Divlje pčele' oprostile od spletkaroša Vice Radonića
Foto: Margarita Mladinić/Instagram/Screenshot

Od kolege sa seta oprostila se i glumica Margarita Mladinić, koju gledatelji poznaju kao Terezu, podijelivši je njihovu zajedničku fotografiju sa seta. 

"Popaj i Oliva, Vrilo edition", napisala je Mladinić pokazavši koliko je topline, zajedništva i dobre energije vladalo među ekipom, bez obzira na sve drame koje su njihovi likovi prolazili na ekranu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by eugen (@eugen.visic)

Dirljiv oproštaj podijelio je i Eugen Višić, koji je u seriji utjelovio Tončija, Vicinog vjernog pomoćnika. Uz fotografije iza kamera napisao je: "Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!"

Pero mu nije ostao dužan pa je odgovorio riječima koje su istovremeno nasmijale i rastužile fanove: "Bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali! U mom scenariju bi ih sada Tonči razbacao k'o beba zvečku."

Njihova razmjena podsjetila je gledatelje koliko su Vice i Tonči obilježili seriju, ali i koliko su se snažne veze stvorile među glumcima tijekom snimanja. Vice je možda zauvijek napustio Vrilo, no sudeći prema reakcijama kolega i publike, Pere Eranović ostat će jedno od lica koje je obilježilo prvu sezonu "Divljih pčela" - i koje će se još dugo pamtiti.

Divlje PčeleSerije
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