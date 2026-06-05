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MARGARITA MLADINIĆ /

Jedan pogled Tereze Vukas bio je dovoljan da obožavatelji polude za novom fotografijom

Jedan pogled Tereze Vukas bio je dovoljan da obožavatelji polude za novom fotografijom
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Margarita Mladinić, koju gledatelji znaju kao Terezu Vukas iz serije 'Divlje pčele', oduševila je pratitelje novom fotografijom pokazavši da se jednako dobro snalazi pred modnim objektivom kao i pred kamerama

5.6.2026.
15:04
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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Premda ju je hrvatska javnost upoznala i zavoljela kroz ulogu Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", mlada glumica Margarita Mladinić (27) sada je pokazala kako se snalazi u modnim vodama.

U elegantnoj satenskoj vjenčanici Mladinić je pozirala na razini svjetskih modela istaknuvši se svojim mudrim pogledom i svijetlim očima.

Koliko se dobro snašla u novoj ulozi svjedoče i komentari pratitelja, a posebno se ističe komentar glumice Sanje Vejnović koja joj je uputila kompliment napisavši joj kako prekrasno izgleda.

Osim glume, 27-godišnjakinja ne krije kako voli glazbu i ples pa je za Net.hr otkrila kako na vjenčanjima i druženjima redovno diže atmosferu: "Na svim svadbama i druženjima redovno me ‘zaposle’ jer dižem atmosferu. Plesom sam se bavila 13 godina prije glume, pa je to jednostavno dio mene. Glazba i fešta su mi u krvi."

Kako je tada otkrila, pri pripremama za ulogu posebno su joj pomagale iskusnije kolege sa seta.

Prihvativši njihove savjete, Tereza se lakše i "ufurala" u ulogu, posebice nakon što je bolje upoznala lik koji u seriji tumači.

''Mislila sam da se puno razlikujemo, ali kad sam počela dublje razmišljati o njoj, shvatila sam da su ljudi uvijek ljudi - nebitno jesu li živjeli u 10. ili 21. stoljeću. Imamo iste unutarnje borbe. Kad sam to prihvatila, Tereza mi je postala bliska'', objasnila je dodavši kako ponekad dijeli neke osobine s Terezom koja u seriji zna biti razmažena i tvrdoglava.

 

 

Divlje PčeleTvSerijeMargarita
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