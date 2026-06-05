Jedan pogled Tereze Vukas bio je dovoljan da obožavatelji polude za novom fotografijom
Margarita Mladinić, koju gledatelji znaju kao Terezu Vukas iz serije 'Divlje pčele', oduševila je pratitelje novom fotografijom pokazavši da se jednako dobro snalazi pred modnim objektivom kao i pred kamerama
Premda ju je hrvatska javnost upoznala i zavoljela kroz ulogu Tereze Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", mlada glumica Margarita Mladinić (27) sada je pokazala kako se snalazi u modnim vodama.
U elegantnoj satenskoj vjenčanici Mladinić je pozirala na razini svjetskih modela istaknuvši se svojim mudrim pogledom i svijetlim očima.
Koliko se dobro snašla u novoj ulozi svjedoče i komentari pratitelja, a posebno se ističe komentar glumice Sanje Vejnović koja joj je uputila kompliment napisavši joj kako prekrasno izgleda.
Osim glume, 27-godišnjakinja ne krije kako voli glazbu i ples pa je za Net.hr otkrila kako na vjenčanjima i druženjima redovno diže atmosferu: "Na svim svadbama i druženjima redovno me ‘zaposle’ jer dižem atmosferu. Plesom sam se bavila 13 godina prije glume, pa je to jednostavno dio mene. Glazba i fešta su mi u krvi."
Kako je tada otkrila, pri pripremama za ulogu posebno su joj pomagale iskusnije kolege sa seta.
Prihvativši njihove savjete, Tereza se lakše i "ufurala" u ulogu, posebice nakon što je bolje upoznala lik koji u seriji tumači.
''Mislila sam da se puno razlikujemo, ali kad sam počela dublje razmišljati o njoj, shvatila sam da su ljudi uvijek ljudi - nebitno jesu li živjeli u 10. ili 21. stoljeću. Imamo iste unutarnje borbe. Kad sam to prihvatila, Tereza mi je postala bliska'', objasnila je dodavši kako ponekad dijeli neke osobine s Terezom koja u seriji zna biti razmažena i tvrdoglava.